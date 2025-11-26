FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

पूरे भारत में पान मसाला का कारोबार अपने चरम पर है और रोजाना करोडों की सेल होती है. ऐसे में आज हम भारत के एक ऐसे ही पान पसाने के मालिक की कहानी लेकर आए हैं, जिसने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया है. सड़क के किनारे एक गुमटी से जिसकी शुरुआत हुई और आज भारत का नंबर-1 पान मसाना ब्रांड बना हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 01:43 PM IST

1.सड़क किनारे गुमट से बेचना शुरू किया था पान मसाला

सड़क किनारे गुमट से बेचना शुरू किया था पान मसाला
1

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाल कमला कांत चौरसिया ने कानपुर के फीलखाना मोहल्ले में एक गुमटी लगाई और पान मसाला बेचना शुरू किया था. कमला किशोर ने साल 1980-85 में घर में ही पान मसाला बनाना शुरू किया था और आज उन्होंने अरबों की कपंनी बना दी है. 
 

2.शुरू किया अपना ब्रांड

शुरू किया अपना ब्रांड
2

कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया ने ये ब्रांड मिलकर खड़ा किया था. फिर धीरे-धीरे उनका ब्रांड KP Group और Kamla Kant Company LLP के रूप में बदल गया. करीब 45 साल बाद आज कमला पसंद और राजश्री पान मसाला को पूरे भारत में बोलबाला है. पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला पान मसाला कमला पसंद और राजश्री ही है.
 

3.कानपुर से शुरू होकर पूरे भारत में फैला बिजनेस

कानपुर से शुरू होकर पूरे भारत में फैला बिजनेस
3

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला की शुरुआत पहले कानपुर में हुई थी. लेकिन फिर देखते ही देखते दोनों पान मसाला ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया. कानपुर के बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई समेत कई प्रमुख शहरों में उनका बिजनेस फैल चुका है. 
 

4.कई एक्टर्स से करवाते हैं विज्ञापन

कई एक्टर्स से करवाते हैं विज्ञापन
4

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमला किशोर ने अपने ब्रांड के लिए कई बॉलीवुड दिग्गज अभिनेताओं से विज्ञापन करवाया है. अमिताभ बच्चन और पूर्व क्रिकेटरों वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर जैसे स्टार्स इसका विज्ञापन कर चुके हैं. हालांकि ये कंपनी पान मसाला के अलावा माउथ फ्रेशनर, सुपारी और अन्य संबंधित उत्पाद बनाती है. 
 

5.खड़ा किया अरबों का कारोबार

खड़ा किया अरबों का कारोबार
5

भारत देश में पान मसाला का कारोबार करीब 46,882 करोड़ है. लेकिन इसमें से सिर्फ कमला पसंद 3000 करोड़ रुपये का कारोबार करता है. अगर कमला पसंद और राजश्री पान मसाला दोनों का टर्नओवर देखेंगे, तो ये कंपनी अरबों रुपये का टर्नओवर कर रही है. 
 

