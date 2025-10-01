3000 से शुरू किया था बिजनेस, आज बनाई एक करोड़ रुपये कपनी; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

IND vs WI Test Playing XI Team: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 10:54 PM IST
1.3000 रुपये से शुरू किया बिजनेस
गुजरात के वडोदरा के रहने वाले करण सिंह राठौर ने सिर्फ 3000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. उन्होंने ई-कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी कंपनी को आसमान तक पहुंचाया.
2.दो दोस्तो ने मिलकर शुरू किया काम
करण सिंह ने बताया था कि उन्होंने एक और उनके एक दोस्त ने मिलकर मजाक-मजाक में 3 हजार रुपये में ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया. फिर उस काम में दिल लगा और धीरे-धीरे कंपनी आगे बढ़ती चली गई.
3.इंपोर्ट करते और बचते समान
आपको बता दें कि करण सिंह और उनके दोस्तों ने ट्रेंडिंग करना स्टार्ट किया. फिर वो चीन से बाथ और किचन एक्सेसरीज आइटम्स इंपोर्ट करते और ई- कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते. उसके बाद उनकी कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली और पूरे भारत में वो छा गए.
4.मार्केटिंग पर फोकस
करण सिंह ने सबसे पहले मार्केटिंग पर फोकस किया. उन्होंने ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया. फिर डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो और फोटो पोस्ट के जरिए प्रचार करना स्टार्ट किया, जिससे उनकी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ.
5.1 करोड़ का है टर्नओवर
जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो एक हफ्ते में मुश्किल से 2-4 ऑर्डर आते थे. लेकिन फिर मार्केटिंग के बाद हर दिन 100 से अधिक ऑर्डर आना शुरू हो गए. उनकी कंपनी का पहले साल तक 14 लाख का टर्नओवर था. लेकिन तीन साल में उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये हो गया है.