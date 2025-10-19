FacebookTwitterYoutubeInstagram
50,000 से बाप-बेटे ने की बिजनेस की शुरुआत, आज बनाया 170 करोड़ का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के त्योहार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Premanand Maharaj: ये प्रेमानंद महाराज की पेंटिंग नहीं, आर्टिस्ट ने रंगोली से दिखाया कमाल...

सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर

इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, ये खेल खेलने वालों के लिए स्वर्ग समान है ये जगह

Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों को रौंदा, एक की मौत

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार

बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट

बिजनेस

50,000 से बाप-बेटे ने की बिजनेस की शुरुआत, आज बनाया 170 करोड़ का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

आज हम एक ऐसे बाप और बेटे की कहानी लेकर आए हैं, जिसने एक साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया और फिर उसे करोड़ों तक पहुंचा दिया है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं कि अगर आप दुनिया में कुछ भी चाह लें, तो नामुमकिन नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 09:14 PM IST

1.बाप-बेटे ने शुरू किया बिजनेस

बाप-बेटे ने शुरू किया बिजनेस
1

मुंबई के रहने वाले हितेश चुन्नीलाल शाह अपना काम शुरू किया था, जिसके बाद उनके बेटे हर्षित शाह ने अपने पिता के बिजनेस करोड़ों तक पहुंचा दिया है. हर्षित शाह ने मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए किया हुआ है. 
 

2.कब शुरू किया बिजनेस?

कब शुरू किया बिजनेस?
2

हितेश चुन्नीलाल शाह ने साल 1999 में सस्ते प्लास्टिक के गमलों की एक वर्कशॉप शुरू की थी. उसके बाद हर्षित ने अपने पिता की वर्कशॉप को पब्लिक लिस्‍टेड कंपनी में तब्दील कर लिया. उसका नाम हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड रख दिया. इस ब्रांड में 2,200 से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट बिकते हैं. 
 

3.50000 में शुरू किया बिजनेस

50000 में शुरू किया बिजनेस
3

हितेश चुन्नीलाल शाह और हर्षित शाह ने सिर्फ 50000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने छोटी वर्कशॉप से ये काम शुरू किया था. लेकिन देखते ही देखते उनकी कंपनी करोड़ों रुपये तक पहुंच गई. 
 

4.2023 में बदल गई जिदंगी

2023 में बदल गई जिदंगी
4

साल 1999 से बाप ने काम की शुरुआत की और फिर हितेश ने अपने बेटे हर्षित को साल 2020 में कारोबार सौंप दिया. फिर साल 2023 में उनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी. फिर धीरे-धीरे हर्षित ने आउटडोर फर्नीचर, ग्रीन शेड नेट और सबसे खास 3D-प्रिंटेड सस्टेनेबल तक प्लांट बनाने लगी. 
 

TRENDING NOW

5.बनाई 170 करोड़ की कंपनी

बनाई 170 करोड़ की कंपनी
5

हर्षित शाह ने अपने पिता की कंपनी को टेकओवर किया और सिर्फ 3 सालों में उसे आसमान तक पहुंचा दिया है. हितेश और हर्षित की बाप-बेटे की जोड़ी ने अपनी कंपनी को 170 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है. 
 

