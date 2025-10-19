50,000 से बाप-बेटे ने की बिजनेस की शुरुआत, आज बनाया 170 करोड़ का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 09:14 PM IST
1.बाप-बेटे ने शुरू किया बिजनेस
मुंबई के रहने वाले हितेश चुन्नीलाल शाह अपना काम शुरू किया था, जिसके बाद उनके बेटे हर्षित शाह ने अपने पिता के बिजनेस करोड़ों तक पहुंचा दिया है. हर्षित शाह ने मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए किया हुआ है.
2.कब शुरू किया बिजनेस?
हितेश चुन्नीलाल शाह ने साल 1999 में सस्ते प्लास्टिक के गमलों की एक वर्कशॉप शुरू की थी. उसके बाद हर्षित ने अपने पिता की वर्कशॉप को पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तब्दील कर लिया. उसका नाम हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड रख दिया. इस ब्रांड में 2,200 से ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं.
3.50000 में शुरू किया बिजनेस
हितेश चुन्नीलाल शाह और हर्षित शाह ने सिर्फ 50000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने छोटी वर्कशॉप से ये काम शुरू किया था. लेकिन देखते ही देखते उनकी कंपनी करोड़ों रुपये तक पहुंच गई.
4.2023 में बदल गई जिदंगी
साल 1999 से बाप ने काम की शुरुआत की और फिर हितेश ने अपने बेटे हर्षित को साल 2020 में कारोबार सौंप दिया. फिर साल 2023 में उनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी. फिर धीरे-धीरे हर्षित ने आउटडोर फर्नीचर, ग्रीन शेड नेट और सबसे खास 3D-प्रिंटेड सस्टेनेबल तक प्लांट बनाने लगी.
5.बनाई 170 करोड़ की कंपनी
हर्षित शाह ने अपने पिता की कंपनी को टेकओवर किया और सिर्फ 3 सालों में उसे आसमान तक पहुंचा दिया है. हितेश और हर्षित की बाप-बेटे की जोड़ी ने अपनी कंपनी को 170 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है.