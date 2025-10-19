50,000 से बाप-बेटे ने की बिजनेस की शुरुआत, आज बनाया 170 करोड़ का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

4 . 2023 में बदल गई जिदंगी

4

साल 1999 से बाप ने काम की शुरुआत की और फिर हितेश ने अपने बेटे हर्षित को साल 2020 में कारोबार सौंप दिया. फिर साल 2023 में उनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी. फिर धीरे-धीरे हर्षित ने आउटडोर फर्नीचर, ग्रीन शेड नेट और सबसे खास 3D-प्रिंटेड सस्टेनेबल तक प्लांट बनाने लगी.

