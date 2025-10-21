FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन

उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, BCCI की चेतावनी के बाद सामने आया रिएक्शन

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?

Womens ODI Rankings: ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, स्मृति मंधाना नंबर-1 पर बरकरार; दिप्ती शर्मा को भी हुआ बंपर फायदा

WI vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली इकलौती टीम

बिजनेस

उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

आज हम आपके एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसके पास अपना बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं थे. लेकिन उसने अपना काम करने की ठान ली है और पैसे उधार लेकर अफना काम शुरू किया. आज उन्होंने 400 करोड़ की कंपनी बना डाली है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 21, 2025, 10:21 PM IST

1.उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

उधार लेकर शुरू किया बिजनेस
1

महाराष्ट्र के गांव तुनकी के रहने वाले हितेश चिमनलाल दोशी ने 5000 रुपये उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने साल 1985 में 5000 रुपये उधार लेकर अपना कारोबार शुरू किया था और आज उनकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई है. 
 

2.इस चीज का शुरू किया काम

इस चीज का शुरू किया काम
2

हितेश चिमनलाल दोशी ने Waaree Group नाम से अपना कारोबार शुरू किया. ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है. उनकी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है. 
 

3.अपने गांव के मंदिर पर रखा कंपनी का नाम

अपने गांव के मंदिर पर रखा कंपनी का नाम
3

हितेश चिमनलाल दोशी ने अपनी कंपनी का नाम अपने गांव के एक मंदिर के ऊपर रखा है. उनके गांव में एक वारी मंदिर है. इसी वजह से उन्होंने अपनी करंनी का नाम भी वारी रखा है. इसी वजह से उनपर भगवान का आर्शीवाद भी बना रहा. 
 

4.आईपीओ से हुआ दोगुना फायदा

आईपीओ से हुआ दोगुना फायदा
4

हितेश लगदभग 40 साल से ज्यादा Waaree Group का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी माना जाता है. वारी एनर्जीस का इश्यू प्राइस 1503 रुपये था. लेकिन फिर इसमें बढोतरी हुई और इसे 2500 रुपये कर दी गई. उसके बाद उनकी कंपनी को आईपीओ से दोगुना फायदा हुआ और उनकी नेटवर्थ आसमान तक पहुंच गई. 
 

TRENDING NOW

5.400 करोड़ की बनाई कंपनी

400 करोड़ की बनाई कंपनी
5

हितेश चिमनलाल दोशी की कंपनी  Waaree Group की नेटवर्थ लगभग 5.2 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये अनुसार 400 करोड़ रुपये है. 
 

