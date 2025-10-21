उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन
मोहम्मद साबिर | Oct 21, 2025, 10:21 PM IST
1.उधार लेकर शुरू किया बिजनेस
महाराष्ट्र के गांव तुनकी के रहने वाले हितेश चिमनलाल दोशी ने 5000 रुपये उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने साल 1985 में 5000 रुपये उधार लेकर अपना कारोबार शुरू किया था और आज उनकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई है.
2.इस चीज का शुरू किया काम
हितेश चिमनलाल दोशी ने Waaree Group नाम से अपना कारोबार शुरू किया. ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है. उनकी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है.
3.अपने गांव के मंदिर पर रखा कंपनी का नाम
हितेश चिमनलाल दोशी ने अपनी कंपनी का नाम अपने गांव के एक मंदिर के ऊपर रखा है. उनके गांव में एक वारी मंदिर है. इसी वजह से उन्होंने अपनी करंनी का नाम भी वारी रखा है. इसी वजह से उनपर भगवान का आर्शीवाद भी बना रहा.
4.आईपीओ से हुआ दोगुना फायदा
हितेश लगदभग 40 साल से ज्यादा Waaree Group का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी माना जाता है. वारी एनर्जीस का इश्यू प्राइस 1503 रुपये था. लेकिन फिर इसमें बढोतरी हुई और इसे 2500 रुपये कर दी गई. उसके बाद उनकी कंपनी को आईपीओ से दोगुना फायदा हुआ और उनकी नेटवर्थ आसमान तक पहुंच गई.
5.400 करोड़ की बनाई कंपनी
हितेश चिमनलाल दोशी की कंपनी Waaree Group की नेटवर्थ लगभग 5.2 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये अनुसार 400 करोड़ रुपये है.