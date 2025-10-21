उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

4 . आईपीओ से हुआ दोगुना फायदा

हितेश लगदभग 40 साल से ज्यादा Waaree Group का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी माना जाता है. वारी एनर्जीस का इश्यू प्राइस 1503 रुपये था. लेकिन फिर इसमें बढोतरी हुई और इसे 2500 रुपये कर दी गई. उसके बाद उनकी कंपनी को आईपीओ से दोगुना फायदा हुआ और उनकी नेटवर्थ आसमान तक पहुंच गई.

