पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

मोहम्मद साबिर | Oct 13, 2025, 08:34 PM IST
1.पढ़ाई को लेकर किया काफी संघर्ष
तमिलनाडु के त्रिची टाउन के एक मध्यवर्गीय परिवार जन्में गिरीश मातृभूतम की कहानी में काफी संघर्ष है. बचपन में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी संघर्ष किया. उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसे-तैसे उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया.
2.पिता को पढ़ाना के लिए लेना पड़ा उधार
गिरीश मातृभूतम ने चैन्नई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एमबीए करने का फैसला लिया. लेकिन जब अपने पिता से फीस मांगी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर फीस भरी. उसके बाद गिरीश पैसों की असली अहमियत समझ गए थे.
3.इस तरह की बिजनेस की शुरुआत
गिरीश मातृभूतम ने अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरे करने के बाद नौकरी की तलाश नहीं की, जबकि अपना काम करने का सोचा. उन्होंने 2010 में फ्रेशवर्क्स नाम की कंपनी से शुरुआत की. साल 2011 में फ्रेशवर्क्स को पहली बार फंडिंग मिली और उनका साल का पहला ग्राहक भी मिल गया.
4.क्या करती है उनकी कंपनी?
गिरीश मातृभूतम की कंपनी फ्रेशवर्क्स अपमार्केट सेल्स और उसके प्रोडक्ट पर काम करती है. उनकी कंपनी रेडी टू गो सॉफ्टवेयर बनाती है और इसका इस्तमाल करना काफी आसान है. उनकी कंपनी के ऑफिस पूरी दुनिया के कोने-कोने में है.
5.खड़ी की 95 हजार करोड़ रुपये की कंपनी
मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरीश मातृभूतम ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी कंपनी को करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है. उनकी कंपनी का करीब 95 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर है.