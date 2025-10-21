74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

1 . 74 साल की उम्र में दादी बनीं बिजनस टाइकून

1

चेन्‍नई की रहने वाली गिरिजा पाटी ने साल 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तब उनकी उम्र 70 साल की थी. हालांकि उन्होंने बता दिया है कि कुछ भी करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है. इतना ही नहीं उन्होंने 20 से 30 औरतों को रोजगार भी देती हैं, जिनके पतियों की नौकरी महामारी के दौरान चली गई थी.

