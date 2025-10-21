FacebookTwitterYoutubeInstagram
74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत

Deepika Padukone-Ranveer Singh ने दिवाली के अगले दिन बेटी से कराया रूबरू, दुआ के नैन-नक्श देख तारीफ कर रहें फैंस

भारत से टैरिफ विवाद के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी पर दिया बड़ा बयान

74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

बिजनेस

74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

अगर इंसान कुछ करने की ठान ले, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है. इसी तरह की आज हम आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जिसने 74 साल की उम्र में अपना बिजनेस करने की सोची है और उसे करोड़ों तक भी पहुंचाया है. इस दादी अम्मा की कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 21, 2025, 11:17 PM IST

1.74 साल की उम्र में दादी बनीं बिजनस टाइकून

74 साल की उम्र में दादी बनीं बिजनस टाइकून
1

चेन्‍नई की रहने वाली गिरिजा पाटी ने साल 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तब उनकी उम्र 70 साल की थी. हालांकि उन्होंने बता दिया है कि कुछ भी करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है. इतना ही नहीं   उन्होंने 20 से 30 औरतों को रोजगार भी देती हैं, जिनके पतियों की नौकरी महामारी के दौरान चली गई थी.  
 

2.किस काम से की शुरुआत?

किस काम से की शुरुआत?
2

 गिरिजा पाटी ने 2019 में होम फूड्स नाम का वेंचर शुरू किया. फिर उम्र को किनारे करते हुए उन्होंने अपने बिजनेस के लिए अपनी जी-जान लगा दी और उसे आज करोड़ों तक पहुंचाया है. गिरिजा आक करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सूत्र हैं. 
 

3.होम फूड्स में क्या क्या बनता है?

होम फूड्स में क्या क्या बनता है?
3

गिरिजा के होम फूड्स में इमली हरी मिर्च का अचार, स्पाइसी थट्टई, बटर मालड्डू, क्लासिक मिक्सचर, स्वादिष्ट मिठाई, गार्लिक करुवाइपिल्लई पोडी, करी पत्ते और इमली के साथ अनूठा चावल मिश्रण, मसालेदार-खट्टा अचार और इडली मिलागई पोडी काले तिल से बना हुआ मिलता है. 
 

4.नहीं बना पाती थी खाना

नहीं बना पाती थी खाना
4

गिरिजा की जब 18 साल की उम्र में शादी हुई तो वो खाना बनाना नहीं जानती हैं. लेकिन जब एक बार उनकी सास ने एख बार पापड़ जैसा अप्पलम तलने को कहा, तो वो तल नहीं पाई और हाथ जला बैठीं. फिर वहीं से गिरिजा की लाइफ बदल गई. 
 

TRENDING NOW

5.आज 1 करोड़ का है टर्नओवर

आज 1 करोड़ का है टर्नओवर
5

गिरिज को आसानी तब हुई, जब उन्हें एक शादी के लिए एडवांस एक लाख रुपये का ऑर्डर मिला. इससे उनका मनोबल काफी बढ़ा. उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी को करोड़ों तक पहुंचा दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. आज होम फूड्स का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 
 

