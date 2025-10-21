74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत
मोहम्मद साबिर | Oct 21, 2025, 11:17 PM IST
1.74 साल की उम्र में दादी बनीं बिजनस टाइकून
चेन्नई की रहने वाली गिरिजा पाटी ने साल 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तब उनकी उम्र 70 साल की थी. हालांकि उन्होंने बता दिया है कि कुछ भी करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है. इतना ही नहीं उन्होंने 20 से 30 औरतों को रोजगार भी देती हैं, जिनके पतियों की नौकरी महामारी के दौरान चली गई थी.
2.किस काम से की शुरुआत?
गिरिजा पाटी ने 2019 में होम फूड्स नाम का वेंचर शुरू किया. फिर उम्र को किनारे करते हुए उन्होंने अपने बिजनेस के लिए अपनी जी-जान लगा दी और उसे आज करोड़ों तक पहुंचाया है. गिरिजा आक करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सूत्र हैं.
3.होम फूड्स में क्या क्या बनता है?
गिरिजा के होम फूड्स में इमली हरी मिर्च का अचार, स्पाइसी थट्टई, बटर मालड्डू, क्लासिक मिक्सचर, स्वादिष्ट मिठाई, गार्लिक करुवाइपिल्लई पोडी, करी पत्ते और इमली के साथ अनूठा चावल मिश्रण, मसालेदार-खट्टा अचार और इडली मिलागई पोडी काले तिल से बना हुआ मिलता है.
4.नहीं बना पाती थी खाना
गिरिजा की जब 18 साल की उम्र में शादी हुई तो वो खाना बनाना नहीं जानती हैं. लेकिन जब एक बार उनकी सास ने एख बार पापड़ जैसा अप्पलम तलने को कहा, तो वो तल नहीं पाई और हाथ जला बैठीं. फिर वहीं से गिरिजा की लाइफ बदल गई.
5.आज 1 करोड़ का है टर्नओवर
गिरिज को आसानी तब हुई, जब उन्हें एक शादी के लिए एडवांस एक लाख रुपये का ऑर्डर मिला. इससे उनका मनोबल काफी बढ़ा. उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी को करोड़ों तक पहुंचा दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. आज होम फूड्स का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये पहुंच गया है.