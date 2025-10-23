FacebookTwitterYoutubeInstagram
49999 रुपये सस्ता, बिना बैक कार्ड भारी छूट... बस इतने रुपये में घर ले आएं सैमसंग का ये फोल्डेबल फोन

Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

1 नवंबर से होंगे बैंकिंग में बड़े बदलाव, लागू होंगे नए नियम, जानें क्या मिलेगा फायदा?

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

बिजनेस

सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

आज के दौर में लोग अक्सर छोटा काम करने में शर्म आती है. लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसने सड़कों से अपना बिजनेस शुरू किया और आज 100 करोड़ रुपये का कारोबार बना डाला है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 09:18 PM IST

1.सड़कों से शुरू किया बिजनेस

सड़कों से शुरू किया बिजनेस
1

धीरज गुप्ता उस परिवार से आते हैं, जिनके परिवार में कई बिजनेसमैन है. वो सभी होटल, केटरिंग और मिठाई के कारोबार में हैं. लेकिन धीरत ने अपना अलग बिजनेस का प्लान बनाया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है.
 

2.इस बिजनेस को करना पड़ा बंद

इस बिजनेस को करना पड़ा बंद
2

धीरज गुप्ता ने सबसे पहले मिठाइयों को दुबई जैसे देशों में निर्यात करने की कोशिश की. लेकिन उनका प्लान सफल नहीं हो पाया और उन्हें ये काम बंद करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मुंबई की सड़कों की ओर देखा. जहां से उन्हें सफलता मिला. 
 

3.इस नाम से शुरू किया बिजनेस

इस नाम से शुरू किया बिजनेस
3

साल 2001 में धीरज गुप्ता ने जंबो किंग नाम से अपने बिजनेस की नींव रखी. उन्होंने मंबई में चाट फैक्ट्री नाम से आउटलेट शुरू किया. जैसे ही बिजनेस बढ़ा. उन्होंने 2001 में जंबो किंग की शुरुआत की. मुंबई में वड़ा पाव काफी लोकप्रिय खाना है. तभी जंबो किंग ने 2 रुपये में वड़ा पाव भेजना शुरू किया, जो सामान्य वड़ा पाव से 3 गुना ज्यादा बड़ा था. तभी उसका नाम जंबो किंग है. 
 

4.आज 9 शहरों में चलता है जंबो किंग का सिक्का

आज 9 शहरों में चलता है जंबो किंग का सिक्का
4

धीरत गुप्ता की कंपनी जंबो किंग मुंबई के बाद धीरे-धीरे देश के चारों तरफ फैल गई. आज 9 शहरों में उनकी फ्रेंचाइजी है. इनमें मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, औरंगाबाद, मैसूर, दिल्ली, अमरावती, इंदौर, रायपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं. 
 

5.आज 11 करोड़ का है बिजनेस

आज 11 करोड़ का है बिजनेस
5

धीरत गुप्ता की कंपनी जंबो किंग के वड़ा पाव के लोग दीवाने बन गए हैं. साल 2024 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर 110 करोड़ रुपये है. हालांकि 2025 तक उनकी कंपनी के टर्वओवर में काफी बढ़ोतरी हुई होगी.
 

