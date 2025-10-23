सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

3 . इस नाम से शुरू किया बिजनेस

साल 2001 में धीरज गुप्ता ने जंबो किंग नाम से अपने बिजनेस की नींव रखी. उन्होंने मंबई में चाट फैक्ट्री नाम से आउटलेट शुरू किया. जैसे ही बिजनेस बढ़ा. उन्होंने 2001 में जंबो किंग की शुरुआत की. मुंबई में वड़ा पाव काफी लोकप्रिय खाना है. तभी जंबो किंग ने 2 रुपये में वड़ा पाव भेजना शुरू किया, जो सामान्य वड़ा पाव से 3 गुना ज्यादा बड़ा था. तभी उसका नाम जंबो किंग है.

