सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 09:18 PM IST
1.सड़कों से शुरू किया बिजनेस
धीरज गुप्ता उस परिवार से आते हैं, जिनके परिवार में कई बिजनेसमैन है. वो सभी होटल, केटरिंग और मिठाई के कारोबार में हैं. लेकिन धीरत ने अपना अलग बिजनेस का प्लान बनाया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है.
2.इस बिजनेस को करना पड़ा बंद
धीरज गुप्ता ने सबसे पहले मिठाइयों को दुबई जैसे देशों में निर्यात करने की कोशिश की. लेकिन उनका प्लान सफल नहीं हो पाया और उन्हें ये काम बंद करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मुंबई की सड़कों की ओर देखा. जहां से उन्हें सफलता मिला.
3.इस नाम से शुरू किया बिजनेस
साल 2001 में धीरज गुप्ता ने जंबो किंग नाम से अपने बिजनेस की नींव रखी. उन्होंने मंबई में चाट फैक्ट्री नाम से आउटलेट शुरू किया. जैसे ही बिजनेस बढ़ा. उन्होंने 2001 में जंबो किंग की शुरुआत की. मुंबई में वड़ा पाव काफी लोकप्रिय खाना है. तभी जंबो किंग ने 2 रुपये में वड़ा पाव भेजना शुरू किया, जो सामान्य वड़ा पाव से 3 गुना ज्यादा बड़ा था. तभी उसका नाम जंबो किंग है.
4.आज 9 शहरों में चलता है जंबो किंग का सिक्का
धीरत गुप्ता की कंपनी जंबो किंग मुंबई के बाद धीरे-धीरे देश के चारों तरफ फैल गई. आज 9 शहरों में उनकी फ्रेंचाइजी है. इनमें मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, औरंगाबाद, मैसूर, दिल्ली, अमरावती, इंदौर, रायपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं.
5.आज 11 करोड़ का है बिजनेस
धीरत गुप्ता की कंपनी जंबो किंग के वड़ा पाव के लोग दीवाने बन गए हैं. साल 2024 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर 110 करोड़ रुपये है. हालांकि 2025 तक उनकी कंपनी के टर्वओवर में काफी बढ़ोतरी हुई होगी.