Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP
हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान
Ravivar Ke Upay: रविवार को करें सूर्य चालीसा का पाठ, सुख-समृद्धि और धन-धान्य में होगी वृद्धि
Rashifal 17 August 2025: आज इन राशि वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक का सभी राशियों का भाग्यफल
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 11:45 PM IST
1.इस कपल ने शुरू किया बिजनेस?
तमिलनाडु के कोयंबटूर की रहनी वाली दीपिका और उनके पति त्यागराजन ने सिर्फ 60,000 रुपये में बिजनेस शुरू किया था. सिर्फ तीन साल के अंदर ही उनका कारोबार 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.
2.इस तरह आया था आइडिया
दरअसल, दीपिका उस दौरान प्रेगनेंट थी और उन्हें स्टाइलिश और आरामदायक मैटरनिटी कपड़े चाहिए थे. लेकिन इस तरह के कपड़े ऑनलाइन मार्केट में ज्यादा उपलब्ध नहीं थे. उसके बाद उन्हें मैटरनिटी वियर की कमी लगी और उन्होंने उस कमी को पूरा करने की ठान ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया.
3.किस नाम से है उनकी कंपनी?
दीपिका और उनके पति त्यागराजन ने अपने ब्रांड का नाम पुची रखा था. दरअसल, वो अपने बेटे अभिमन्यु को प्यार से पुची ही कहते हैं. इसी वजह से उन्होंने अपने ब्रांड का नाम भी इसी पर रखा.
4.पुची में क्या-क्या मिलता है?
पुचि ने मैटरनिटी और फीडिंग ड्रेसेस से शुरुआत की थी. लेकिन बाद में मैटरनिटी ड्रेसेस, फीडिंग कुर्ते, बच्चों के जरूरी सामान, खिलौने और किताबें, हैवी फ्लो मैटरनिटी सैनिटरी पैड, मां और बच्चे के लिए मैचिंग सेट समेत कई तरह-तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. उन्होंने अपनी खुद की शॉपिफाई नाम से वेबसाइट भी लॉन्च कर दी थी.
5.कहां से होती है ज्यादा कमाई?
पुची की कमाई सोर्स ऑनलाइन है. उनकी वेबसाइट पर उनके प्रोडक्ट लगभग 95 प्रतिशत बिक्री होती है. भारत में 90 प्रतिशत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 10 प्रतिशत बिक्री होती है. पुची अपनी वेबसाइट पर 40 प्रतिशत अपने ब्रांड के और 60 प्रतिशत अन्य ब्रांड बेचता है.