नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

4 . बिचौलियों को किया खत्म

दीपक ने अपनी कंपनी से बिचौलियों का खेल बिगाड़ दिया. उनकी कंपनी मोरिंगा, आंवला, नींबू और चीकू की फसलें करती है. इसके अलावा उनकी कंपनी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के किसानों से ऑर्गेनिक उपज भी लेती है. हालांकि उनके मार्केट में आने के बाद बिचौलियों को खत्म कर दिया और किसानों को 15 से 20 प्रतिशत ज्यादा कीमत मिलती है.

