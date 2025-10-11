नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 06:34 PM IST
1.20 साल बाद नौकरी छोड़ने का किया फैसला
राजस्थान के 49 साल के दीपक सभरवाल ने करीब 20 साल तक कॉर्पोरेट में नौकरी की है. लेकिन साल उन्होंने साल 2017 में नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और किसान बन गए. उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आसमान की ऊचाईयों तक पहुंच गए.
2.कितने पढ़ें-लिखे हैं दीपक?
दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम, ICMA और MBA की डिग्री ली हुई है. उसके बाद उन्होंने टाटा, पेप्सी और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कई बड़ी कंपनियों में काम किया है. लेकिन फिर 20 साल तक नौकरी करने के बाद अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा था और आज एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन गए.
3.ऑर्गेनिक खेती करने का बनाया मन
दीपक ने ऑर्गेनिक खेत करने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में अरावली की पहाड़ियों का रुख किया. फिर उन्होंने साल 2018 में अर्थी टेल्स ऑर्गेनिक (Earthy Tales Organic) फर्म खोला. उनकी कंपनी केमिकल मुख्त खेली और प्रोसेसिंग के लिए काम करती है.
4.बिचौलियों को किया खत्म
दीपक ने अपनी कंपनी से बिचौलियों का खेल बिगाड़ दिया. उनकी कंपनी मोरिंगा, आंवला, नींबू और चीकू की फसलें करती है. इसके अलावा उनकी कंपनी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के किसानों से ऑर्गेनिक उपज भी लेती है. हालांकि उनके मार्केट में आने के बाद बिचौलियों को खत्म कर दिया और किसानों को 15 से 20 प्रतिशत ज्यादा कीमत मिलती है.
5.बनाई करोडों की कंपनी
दीपक ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है. साल 2024-25 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 4.44 करोड़ों रुपये है. हालांकि इस साल इसके बढ़ने की उम्मीद है और अगले साल तक उनकी कंपनी 7 से 8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.