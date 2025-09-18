1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
Rashifal 19 September 2025: आज इन राशियों के जातक सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2030 तक इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं लाखों लोग, अभी से ध्यान देना है जरूरी
CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
क्यों गैंगस्टर्स का 'क्रश' बन गई Turkish Zigana Pistols? Disha Patani के घर पर इसी से हुआ था हमला
Navratri Ghat Sthapna: मिट्टी, तांबा या पीतल, घट स्थापना के लिए कैसा कलश होना जरुरी? जानें नियम और सही दिशा
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
Coffee Raves Trend क्या है? Gen-Z के बीच क्यों पॉपुलर है ये नया पार्टी ट्रेंड?
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 10:39 PM IST
1.किसने शुरू किया बिजनेस?
मेरठ के रहने वाले अतुल्य कौशिक की ये कहानी दोस्ती की मिसाल पैदा करती है. उन्होंने बताया है कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, जिनके साथ आप मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. अतुल्य कौशिक ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर वेल्लोर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री ली. उसके बाद गूगल पे में टेक्निकल हेड के तौर पर नौकरी की.
2.शुरू किया पार्ट-टाइम बिजनेस
अतुल्य कौशिक ने नौकरी के साथ-साथ पार्ट-टाइम बिजनेस भी शुरू किया. दरअसल, जब उन्हें महसूस हुआ है कि नौकरी के लिए सही जानकारी और लोगों के पास तैयारी नहीं है, तो उन्होंने mygeekmonkey.com से एक साइट शुरू की. इस वेबसाइट पर वो लोगों को नौकरी के लिए सटीक टिप्स देते थे, जिसकी पीडीएप 99 रुपये में बेचते थे.
3.दोस्तो के साथ मिलकर शुरू किया फुल टाइम बिजनेस
अतुल्य कौशिक ने फिर नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया. अतुल्य ने अपने दोस्त मनीष अग्रवाल और आशय मिश्रा के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया. उन्होंने माइगीकमोंकी.कॉम नाम हटाकर अपनी साइट PrepInsta नाम रख दिया.
4.99 रुपये से की शुरुआत
अतुल्य और उनके दो दोस्तो ने इसकी शुरुआत 99 रुपये से की थी. उन्होंने 99 रुपये में PrepInsta का डोमेन नेम खरीदा. साल 2019 में छोटी कंपनी की शुरुआत की और 9 महीने में 45 लाख रुपये की कमाई की.
5.8 करोड़ का है टर्नओवर
अतुल्य कौशिक और उनकी दोस्ती ने अपने बिजनेस में कड़ी मेहनत की और उनकी कंपनी भी तेजी से आगे बढ़ी. उनकी कंपनी 5 साल के अंदर ही 8 करोड़ रुपये का टर्नओवर पहुंच गया. उनकी साइट से 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी लगी है.