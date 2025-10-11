ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

5 . सैकड़ों युवाओं को दी नौकरी

टैलेंटडीक्रिप्ट एक कोडिंग आधारित एग्जाम प्लेटफॉर्म है, जो कंपनियों में ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवाता है. इस कंपनी में युवाओं को हैकथॉन के तहत वर्चुअल स्किल टेस्ट पास करना पड़ता है. स्किल टेस्ट पास करने के बाद सीधा कंपनियों के साथ लाइनअप करके युवाओं का इंटरव्यू करवाया जाता है. इस कंपनी ने अभी तक सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया है.

