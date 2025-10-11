FacebookTwitterYoutubeInstagram
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

रश्मिका मंदाना ने लेटेस्ट वीडियो में फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा भी दिखा चुके हैं ऐसी अंगूठी

IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: गिल का शतक, फिर वेस्टइंडीज ने गंवाए 4 विकेट; दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

बिहार में 100 सीटों पर ताल ठोकेगी AIMIM,असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाने की कर रहे तैयारी

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

आज के दौर में हर इंसान नौकरी करना चाहता है और जल्द से जल्द अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है. लेकिन आज हम एक ऐस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये की नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया और अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा और उनकी सफलता भी मिली.

मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 07:29 PM IST

1.1 करोड़ की नौकरी का मिला था ऑफिर

1 करोड़ की नौकरी का मिला था ऑफिर
1

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नेहरू नगर की रहने वाली आरुषि अग्रवाल की इस कहानी से आप जरूर सीख ले सकते हैं. उन्होंने 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया था. 
 

2.शुरू किया अपना बिजनेस

शुरू किया अपना बिजनेस
2

आरुषि ने नौकरी का ऑफर ठुकराकर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया था. उन्होंने टैलेंटडीक्रिप्ट (talentdecrypt) नाम से कंपनी शुरू की. फिर देखते ही देखते आरुषि ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी कंपनियों को बुलंदियों तक पहुंचाया. 
 

3.कोडिंग सीखने में लगा दी जी-जान

कोडिंग सीखने में लगा दी जी-जान
3

आरुषि अग्रवाल ने नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उन्होंने आईआईएम से मैनेजमेंट पूरा किया. उसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी इंटर्नशिप पूरी की. हालांकि साल 2018 के अंत तक उन्होंने कोडिंग में महारत हासिल कर ली. फिर आरुषि ने 1.5 साल में सॉफ्टवेयर टैलेंटडीक्रिप्ट तैयार कर लिया था. 
 

4.सिर्फ 1 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस

सिर्फ 1 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस
4

आरुषि ने साल 2020 में सिर्फ एक लाख रुपये से टैलेंटडीक्रिप्ट की शुरुआत की थी. उनकी कंपनी से दुनियाभर की 380 कंपनियां लाभ उठा रही हैं. आरुषि ने अपनी कड़ी मेहनत से सैकड़ों युवाओं को नौकरी भी दी है. 
 

5.सैकड़ों युवाओं को दी नौकरी

सैकड़ों युवाओं को दी नौकरी
5

टैलेंटडीक्रिप्ट एक कोडिंग आधारित एग्जाम प्लेटफॉर्म है, जो कंपनियों में ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवाता है. इस कंपनी में युवाओं को हैकथॉन के तहत वर्चुअल स्किल टेस्ट पास करना पड़ता है. स्किल टेस्ट पास करने के बाद सीधा कंपनियों के साथ लाइनअप करके युवाओं का इंटरव्यू करवाया जाता है. इस कंपनी ने अभी तक सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया है. 
 

6.बनाया करोड़ों का साम्राज्य

बनाया करोड़ों का साम्राज्य
6

आरुषि अग्रवाल ने सिर्फ 1 लाख रुपये से स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते कुछ सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये है. 
 

पसंदीदा वीडियो
