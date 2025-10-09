बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 05:34 PM IST
1.इन दो बहनों के काम पर हसंते थे लोग
बेंगलुरु की रहने वाली सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने अपने हौसले और कड़ी मेहनत से करोड़ों की कंपनी बनाई है. उन्हें बचपन से ही हेल्दी खाने का शौक था. लेकिन जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोग उनके काम पर हंसते थे. लेकिन वो इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती गई है और देश का नाम रौशन किया.
2.अमेरिका में पढ़ाई की पूरी
सुहासिनी और अनिंदिता संपत की कहानी अमेरिका से शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. इतना ही नहीं उन्होंने वहां जॉब भी की है. न्यूयॉर्क में वो योगा क्लासेस भी जाती थी, जिसके बाद उन्हें भूख लगती थी, जिससे उन्हें एक आईडिया आया. एक बार स्नैकिंग करते हुए अनिंदिता ने कहा कि अगर बिजनेस किया तो एनर्जी बार बनाउंगी और योगा बार नाम रखूंगी. सुहासिनी को ये नाम पसंद आया और उन्होंने उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया.
3.रजिस्ट्रेशन के चार साल बाद शुरू किया बिजनेस
सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने योगा बार नाम से ट्रेडमार्क रिजिस्टर करवा दिया था, जिसके 4 साल बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया.
4.अमेरिका छोड़ लौट आईं भारत
साल 2012 में सुहासिनी और अनिंदिता संपत दोनों ही भारत लौट आई. उसके बाद दोनों ने तीन साल तक रिसर्च की. फिर साल 2015 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट मल्टीग्रेन एनर्जी बार लॉन्च किया. फिर साल 2018 में प्रोटीन बार लॉन्च किया. शुरुआत में उन्होंने मां के किचन में इसे बनाया और दोस्तो को दीवाली गिफ्ट्स में भेजा. फिर बेंगलुरु के योगा सेंटर्स पर पॉप-अप्स से बेचना शुरू किया.
5.उनके काम पर हंसते थे लोग
सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाया और उन्हें कलरफुल डिजाइन में बनाया. उसके बाद जब आस-पास के दुकानों को पता चला कि तो वो लोग इन दोनों बहनों पर हंसते थे और उनका मजाक बनाते थे. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी.
6.आज 100 करोड़ का है बिजनेस
सुहासिनी और अनिंदिता संपत की कंपन के प्रोडक्स्ट्स अमेरिकी एफडीए अप्रूव्ड है. साल 2021-22 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 68 करोड़ रुपये था. लेकिन अब योगा बार का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये का है. वहीं साल 2023 में आईटीसी ने 40% स्टेक 175 करोड़ रुपये में खरीदे थे.