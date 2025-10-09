बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

2 . अमेरिका में पढ़ाई की पूरी

सुहासिनी और अनिंदिता संपत की कहानी अमेरिका से शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. इतना ही नहीं उन्होंने वहां जॉब भी की है. न्यूयॉर्क में वो योगा क्लासेस भी जाती थी, जिसके बाद उन्हें भूख लगती थी, जिससे उन्हें एक आईडिया आया. एक बार स्नैकिंग करते हुए अनिंदिता ने कहा कि अगर बिजनेस किया तो एनर्जी बार बनाउंगी और योगा बार नाम रखूंगी. सुहासिनी को ये नाम पसंद आया और उन्होंने उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया.

