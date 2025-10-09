FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

Rashifal 10 October 2025: ​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी

RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द

Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?

Rashifal 10 October 2025: ​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!

Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!

HomePhotos

बिजनेस

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

आज हम आपके लिए उन दो बहनों की कहानी लेकर हैं, जिनके काम पर लोग हंसते थे. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी. आइए जानते हैं कि उन्होंने कंपनी कब और कैसे बनाई. यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी. 

मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 05:34 PM IST

1.इन दो बहनों के काम पर हसंते थे लोग

इन दो बहनों के काम पर हसंते थे लोग
1

बेंगलुरु की रहने वाली सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने अपने हौसले और कड़ी मेहनत से करोड़ों की कंपनी बनाई है. उन्हें बचपन से ही हेल्दी खाने का शौक था. लेकिन जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोग उनके काम पर हंसते थे. लेकिन वो इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती गई है और देश का नाम रौशन किया. 
 

Advertisement

2.अमेरिका में पढ़ाई की पूरी

अमेरिका में पढ़ाई की पूरी
2

सुहासिनी और अनिंदिता संपत की कहानी अमेरिका से शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. इतना ही नहीं उन्होंने वहां जॉब भी की है. न्यूयॉर्क में वो योगा क्लासेस भी जाती थी, जिसके बाद उन्हें भूख लगती थी, जिससे उन्हें एक आईडिया आया. एक बार स्नैकिंग करते हुए अनिंदिता ने कहा कि अगर बिजनेस किया तो एनर्जी बार बनाउंगी और योगा बार नाम रखूंगी. सुहासिनी को ये नाम पसंद आया और उन्होंने उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया. 
 

3.रजिस्ट्रेशन के चार साल बाद शुरू किया बिजनेस

रजिस्ट्रेशन के चार साल बाद शुरू किया बिजनेस
3

सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने योगा बार नाम से ट्रेडमार्क रिजिस्टर करवा दिया था, जिसके 4 साल बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. 
 

4.अमेरिका छोड़ लौट आईं भारत

अमेरिका छोड़ लौट आईं भारत
4

साल 2012 में सुहासिनी और अनिंदिता संपत दोनों ही भारत लौट आई. उसके बाद दोनों ने तीन साल तक रिसर्च की. फिर साल 2015 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट मल्टीग्रेन एनर्जी बार लॉन्च किया. फिर साल 2018 में प्रोटीन बार लॉन्च किया. शुरुआत में उन्होंने मां के किचन में इसे बनाया और दोस्तो को दीवाली गिफ्ट्स में भेजा. फिर बेंगलुरु के योगा सेंटर्स पर पॉप-अप्स से बेचना शुरू किया. 
 

TRENDING NOW

5.उनके काम पर हंसते थे लोग

उनके काम पर हंसते थे लोग
5

सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाया और उन्हें कलरफुल डिजाइन में बनाया. उसके बाद जब आस-पास के दुकानों को पता चला कि तो वो लोग इन दोनों बहनों पर हंसते थे और उनका मजाक बनाते थे. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी. 
 

6.आज 100 करोड़ का है बिजनेस

आज 100 करोड़ का है बिजनेस
6

सुहासिनी और अनिंदिता संपत की कंपन के प्रोडक्स्ट्स अमेरिकी एफडीए अप्रूव्ड है. साल 2021-22 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 68 करोड़ रुपये था. लेकिन अब योगा बार का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये का है. वहीं साल 2023 में आईटीसी ने 40% स्टेक 175 करोड़ रुपये में खरीदे थे.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!
Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा
Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर
Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE