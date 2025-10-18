नौकरी में नहीं लगा दिल, तो शुरू किया अपना बिजनेस; आज 50 करोड़ की कंपनी के हैं मालिक

3 . दो लोगो से की शुरुआत, अब 75 लोग करते हैं काम

अमन गुप्ता ने अपनी पत्नी दीप्ति चौहान के साथ मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था. हालांकि आज उनकी कंपनी में 75 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं. अमन ने बताया था कि उनकी कंपनी ऐसा फर्म बनने जा रही है, जो कस्टमर फीडबैक और सर्विसिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है.

