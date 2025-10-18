अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?
फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा
भारत का स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात
दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट
Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, आध्यात्मिक पहल के गवाह बन रहे लोग
नौकरी में नहीं लगा दिल, तो शुरू किया अपना बिजनेस; आज 50 करोड़ की कंपनी के हैं मालिक
दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह
Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज
Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 07:56 PM IST
1.नौकरी में नहीं लगा दिल
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले अमन गुप्ता का दिल नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी. उसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उत्तर भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बना डाली है.
2.10 लाख में शुरू किया बिजनेस
अमन गुप्ता ने साल 2018 में 10 लाख रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने स्मार्ट सोलर टेक नाम से कंपनी की नींव रखी. उनकी कंपनी ने अब तक 8000 से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं. वहीं केवल लखनऊ में ही 4000 इंस्टॉलेशन हुए हैं.
3.दो लोगो से की शुरुआत, अब 75 लोग करते हैं काम
अमन गुप्ता ने अपनी पत्नी दीप्ति चौहान के साथ मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था. हालांकि आज उनकी कंपनी में 75 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं. अमन ने बताया था कि उनकी कंपनी ऐसा फर्म बनने जा रही है, जो कस्टमर फीडबैक और सर्विसिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है.
4.1.8 लाख की मिलेगी सब्सिडी
अमन गुप्ता की ईपीसी कंपनी ग्राहक से सीधा जुड़ने की योजना बना रही है, जिसके लिए वो एक ऐप लॉन्च करेंगे, जिसपर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं. वहीं कंपनी सरकार योजना के तहत 3 से 10 किलोवाट के प्लांट के लिए 1.8 लाख की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है.
5.बनाई 50 करोड़ रुपये की कंपनी
अमन गुप्ता और उनकी पत्नी दिप्ती चौहान ने मिलकर कुछ सालों में अपनी कंपनी को आसमान तक पहुंचवा दिया है. आज उनकी कंपनी 50 करोड़ रुपये की कंपनी बना दी है.