नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

6 . घी और गोबर से भी होती है कमाई

6

अक्षय कुमार न केवल दूध बल्कि घी और गोबर से भी तगड़ी कमाई करते हैं. 370 भैंस होने के बाद उनके यहां गोबर काफी ज्यादा हो जाता है. लगभग 350 ट्राली गोबर इकठ्ठा हो जाता है औक एक ट्रॉली का करीब 1600 रुपये मिलता है. इसके अलावा सर्दियों में अक्षय तीन महीने घी भी बनाते हैं, जो मार्केट में काफी महंगा बिकता है.

