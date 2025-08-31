Twitter
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

Home

बिजनेस

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

आज के समय में युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढने निकल जाता है. युवा या तो विदेश या किसी और शहर जाकर नौकरियां करता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिसने अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं बिजनेस पर दिमाग लगाया और आज वो करोड़ों के मालिक हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2025, 10:27 PM IST

1.नौकरी नहीं बिजनेस में लगाया दिमाग

नौकरी नहीं बिजनेस में लगाया दिमाग
1

हरियाणा के सिरसा जिले के गांव रूपावास के अक्षय कुमार जेवलिया ने अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस पर दिमाग लगाया और आज करोड़ों रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया है. 
 

2.अक्षय कुमार जेवलिया ने कहां तक की पढ़ाई?

अक्षय कुमार जेवलिया ने कहां तक की पढ़ाई?
2

साल 2017 में अक्षय कुमार जेवलिया ने अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने गणित विषय से एमएससी की थी, जिसके बाद उन्होंने नौकरी आसानी से मिल भी जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया. 
 

3.किस बिजनेस में लगाया दिमाग?

किस बिजनेस में लगाया दिमाग?
3

साल 2017 में अक्षय कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डेयरी फॉर्म का काम शुरू किया. उन्होंने केवल 8 भैंसों से इसकी शुरुआत की थी. लेकिन अब उनके फॉर्म में कुल 370 भैंस हैं. वो खुद ही दूध बेचा करते थे.
 

4.1000 से ज्यादा लीटर दूध रोजाना बेचते हैं अक्षय?

1000 से ज्यादा लीटर दूध रोजाना बेचते हैं अक्षय?
4

अक्षय कुमार के फॉर्म पर 370 भैंस हैं और वो रोजाना 1300 लीटर दूध बेचते हैं. दूध प्रतिलीटर 65 से 70 रुपये में बिकता है. उनके पास सिरसा शहर में दो-तीन बड़े दूध सप्‍लायर्स उनके ग्राहक हैं. इतना ही नहीं वो रिटेल में भी दूध बेचते हैं. 
 

5.कमाते हैं 25 लाख रुपये महीना

कमाते हैं 25 लाख रुपये महीना
5

अक्षय कुमार अपनी डेयरी से महीना 25 लाख रुपये की कमाई करते हैं. वहीं वो सालाना 3 करोड़ रुपये की कमाई कर लेते हैं. 
 

6.घी और गोबर से भी होती है कमाई

घी और गोबर से भी होती है कमाई
6

अक्षय कुमार न केवल दूध बल्कि घी और गोबर से भी तगड़ी कमाई करते हैं. 370 भैंस होने के बाद उनके यहां गोबर काफी ज्यादा हो जाता है. लगभग 350 ट्राली गोबर इकठ्ठा हो जाता है औक एक ट्रॉली का करीब 1600 रुपये मिलता है. इसके अलावा सर्दियों में अक्षय तीन महीने घी भी बनाते हैं, जो मार्केट में काफी महंगा बिकता है.
 

