3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 08:00 PM IST
1.3000 रुपये से शुरू किया काम
अजय सिंघल ने सिर्फ 3000 रुपये में रेडियो पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने अपना ये बिजनेस चार साल तक चलाया. लेकिन बाद में उसे 60,000 रुपय में बेच दिया.
2.पहला बिजनेस बेचकर शुरू किया दूसरा काम
अजय सिंघल ने अपनी पहली फैक्ट्री बेचकर अपने चाचा के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया. उन्होंने इस बिजनेस के लिए जी-जान लगा दी.
3.1983 में मारुति सुजुकी बना सबसे बड़ा ग्राहक
अजय सिंघल ओम लॉजिस्टिक्स ग्रुप के संस्थापक हैं. उन्होंने साल 1982 में इसकी शुरुआत की थी. उसके बाद अगले साल यानी 1983 में उन्हें मारुति सुजुकी के रूप में सबसे बड़ा ग्राहक मिला. उनकी कंपनी ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के रूप में हैं. उसके बाद उन्होंने नई तकनीक में निवेश किया और इनोवेशन को अपनाया. अजय मारुति कारों की डिलीवरी ट्रक में करने वाले पहले ही आदमी है.
4.तेजी से बढ़ाया अपना साम्राज्य
अजय सिंघल ने अपनी नई तकनीक से काफी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा लिया. इस तकनीक से वो सिर्प 2 लाख रुपये में एक ट्रक बनवा सकते थे, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपये है. वहीं एक ट्रक दिल्ली से मुंबई तक माल पहुंचाने के लिए लगभग 3000 रुपये लिया करते थे. लेकिन उनकी कंपनी उसे 1200 रुपये में कर सकती थी. उसके बाद चाचा और भतीजे ने 1990 में अपने रास्ते अलग कर लिए. वो 15 ट्रक लेकर अलग हो गए थे.
5.फिर खड़ा किया 2000 करोड़ का साम्राज्य
अजय सिंघल ने चाचा से अलग होने के बाद ओम ऑटो कैरियर्स की शुरुआत की. उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को लिमिटेड बनाया. फिर देश भर में इसके गोदाम भी बने. 2002 में ही उनका टर्नओवर 100 करोड़ हो गया था. वहीं अब उनके ग्रुप का टर्वओवर 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है.