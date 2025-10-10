3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

4 . तेजी से बढ़ाया अपना साम्राज्य

4

अजय सिंघल ने अपनी नई तकनीक से काफी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा लिया. इस तकनीक से वो सिर्प 2 लाख रुपये में एक ट्रक बनवा सकते थे, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपये है. वहीं एक ट्रक दिल्ली से मुंबई तक माल पहुंचाने के लिए लगभग 3000 रुपये लिया करते थे. लेकिन उनकी कंपनी उसे 1200 रुपये में कर सकती थी. उसके बाद चाचा और भतीजे ने 1990 में अपने रास्ते अलग कर लिए. वो 15 ट्रक लेकर अलग हो गए थे.

