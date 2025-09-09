2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर

2 . 1 लाख में शुरू किया ये बिजनेस

अभिनव जैन ने 2017 में नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ एक लाख रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने एक लाख रुपये में आलमंड्स एआई (Almonds AI) नाम से अपनी कंपनी बनाई, जो देखते ही देखते करोड़ों की कंपनी बन गई. आज कंपनी 300 से ज्‍यादा ऑनलाइन डीलर मीटिंग्स आयोजित कर चुकी है. उनकी कंपनी ने एआई-बेस्‍ड प्लेटफॉर्म बनाया, जो चैनल पार्टनर्स के लिए लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाता है. वो सिर्फ एक टारगेट के साथ आगे गए और उन्होंने छोटे डीलरों, रिटेलरों और पेशेवरों जैसे मैकेनिक और पेंटरों को बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ना शुरू किया.

