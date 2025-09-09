2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर

iPhone 17 चार नए मॉडल्स में लॉन्च, iPhone 17 Air की सबसे ज्यादा धूम, जानें कीमत और फीचर्स
मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 10:29 PM IST
1.2 करोड़ की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस
मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर डबरा के रहने वाले अभिनव जैन ने 2 करोड़ रुपये की नौकरी को लात मार दी और अपना स्टार्टप शुरू किया था, जो आज करोड़ों रुपये का टर्नओवर कर रही है. साल 2017 में अभिनव ने 2 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ दी थी.
2.1 लाख में शुरू किया ये बिजनेस
अभिनव जैन ने 2017 में नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ एक लाख रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने एक लाख रुपये में आलमंड्स एआई (Almonds AI) नाम से अपनी कंपनी बनाई, जो देखते ही देखते करोड़ों की कंपनी बन गई. आज कंपनी 300 से ज्यादा ऑनलाइन डीलर मीटिंग्स आयोजित कर चुकी है. उनकी कंपनी ने एआई-बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, जो चैनल पार्टनर्स के लिए लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाता है. वो सिर्फ एक टारगेट के साथ आगे गए और उन्होंने छोटे डीलरों, रिटेलरों और पेशेवरों जैसे मैकेनिक और पेंटरों को बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ना शुरू किया.
3.पिता की दुकान से मिली सीख
अभिनव जैन को अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए अपने पिता की दुकान से सीख ली. उनके पिता की कपड़े की दुकान है, जिसपर उनके पिता ने काफ संघर्ष किया. उन्होंने डेल और जेटब्लू एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे, जहां उनका 2 करोड़ का पैकेज लगा था.
4.264 करोड़ का है टर्नओवर
अभिनव जैन की कंपनी आलमंड्स एआई आज लगभग 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ मिलकर काम कर रही है. इसमें एशियन पेंट्स, किआ, कोका-कोला और पेप्सिको जैसे कई बड़े ब्रांड्स शामिल हैं. उनकी कंपनी का आज 264 करोड़ का टर्नओवर भी है. इसके अलावा उनकी कंपनी ने 16 करोड़ की फंडिंग भी हासिल की है.
5.आप भी ले सकते हैं सीख
अभिनव जैन ने दुनिया को बता दिया है कि अगर आपके किसी चीज को करने की ठान ली है, तो उसमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. भले ही आपका पैकेज 2 करोड़ का हो या उससे भी ज्यादा का. लेकिन वो किसी और की ही कंपनी रहेगी. ऐसे में इतना बड़ा पैकेज छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना काफी दिलेरी की बात है. आप भी अभिनव की इस कहाने से प्रेरणा ले सकते हैं.