17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 22, 2025, 08:04 PM IST
1.13 साल की उम्र में आया आइडिया
मुंबई के रहने वाले 13 साल की उम्र के तिलक मेहता ने खेलने-कूदने की उम्र में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. उन्हें अपने पिताकी थकान को देखकर कारोबार का आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोली.
2.इस तरह आया बिजनेस का आइडिया
तिलक मेहता के पिता विशाल मेहता एक लॉजिस्टिक कंपनी में है. उनकी मां का नाम काजल है और उनकी एक बहन भी है. जब वो 13 साल के उम्र में तो वो अपने पिता से स्टेशनरी का सामान लेने भेजते थे, लेकिन वो ऑफिस से आकर काफी थक जाते है. फिर तिलक एक बार अपने चाचा के घर गए और वहां किताब भूल गए. फिर उनके परीक्षा होने वाली थी और वो किताब की जरूरत सबसे ज्यादा थी. तभी उन्हें पता लगा कि कोरियर चार्ज काफी ज्यादा और एक दिन में डिलीवरी भी नहीं है. इसी वजह से उन्हें आइडिया आया था.
3.इस कंपनी की रखी नींव
तिलक मेहता ने Paper n parcel कंपनी की नींव रखी. सिर्फ 4 साल में वो करोड़पति बन गए. एक छोटे आइडिया ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया. तिलक देश के सबसे युवा बिजनेसमैन भी बन गए.
4.200 लोगों को दिया रोजगार
17 साल के तिलक की कंपनी लगभग 200 लोग काम करते हैं. इसके अलावा 300 से ज्यादा डब्बावाले जुड़े हुए हैं. तिलक की कंपनी ऑनलाइन प्लेफॉर्म है, जो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं देती हैं.
5.बनाया करोड़ों का साम्राज्य
तिलक मेहता की कंपनी Paper n parcel देखते हुए देखते पूरे भारत में छा गई. तिलक मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को डोरस्टेप सर्विस देते हैं. आज उनकी कंपनी 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर रही है.