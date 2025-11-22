17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

2 . इस तरह आया बिजनेस का आइडिया

तिलक मेहता के पिता विशाल मेहता एक लॉजिस्टिक कंपनी में है. उनकी मां का नाम काजल है और उनकी एक बहन भी है. जब वो 13 साल के उम्र में तो वो अपने पिता से स्टेशनरी का सामान लेने भेजते थे, लेकिन वो ऑफिस से आकर काफी थक जाते है. फिर तिलक एक बार अपने चाचा के घर गए और वहां किताब भूल गए. फिर उनके परीक्षा होने वाली थी और वो किताब की जरूरत सबसे ज्यादा थी. तभी उन्हें पता लगा कि कोरियर चार्ज काफी ज्यादा और एक दिन में डिलीवरी भी नहीं है. इसी वजह से उन्हें आइडिया आया था.

