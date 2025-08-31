Twitter
Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

Video: 'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी

बिजनेस

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

महंगाई के दौर में लोगों का केवल 50-60 हजार रुपये की नौकरी से गुजारा नहीं हो पा रहा है. इसी वजह से आज हम आपको 5 बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप नौकरी के साथ-साथ कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये 5 बिजनेस कौनसे हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2025, 11:34 PM IST

1.REITs में करें निवेश

REITs में करें निवेश
1

अगर आपका गुजारा नौकरी से नहीं हो पा रहा है, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इनवेस्ट कर सकते हैं. आप इसमें 10 से 20 हजार रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इन कंपनियों में 90 प्रतिशतक मुनाफा निवेशकों को मिलता है. 
 

2.E-commerce के जरिए कर सकते हैं कमाई

E-commerce के जरिए कर सकते हैं कमाई
2

आज के समय में E-commerce का काफी क्रेज है. ऐसे कई प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसपर आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं. Amazon, Flipkart, Meesho या Instagram से आप कपड़े, खिलौने डेकोरेटिव आईटम समेत कई चीजों को थोक रेट पर खरीदकर यहां बेच सकते हैं. 
 

3.अपनी क्रिएटिव स्किल को बनाए इनकम का रास्ता

अपनी क्रिएटिव स्किल को बनाए इनकम का रास्ता
3

अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको घरेलू समान बनाने का शौक है, तो ये आप बिल्कुल इस बिजनेस के लिए बने हैं. नौकरी के साथ आप कैंडल मेकिंग, क्राफ्ट वर्क, सिलाई और कुकिंग समेत अन्य चीजों को बनाकर बेच सकते हैं. 
 

4.ड्राइव कर कमा सकते हैं तगड़ा पैसा

ड्राइव कर कमा सकते हैं तगड़ा पैसा
4

अगर आप नौकरी के साथ-साथ और तगड़ी कमाई करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए हैं. आज के समय पर आमतौर पर सभी के पास बाइक या कार होती है. नौकरी के बाद आप राइडशेयर ड्राइवर का काम कर सकते हैं. ऑफिस से जाने और आने के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 
 

5.ब्लॉगिंग

ब्लॉगिंग
5

अगर आप कैमरे पर अच्छा बोल सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं. फेसबेक और यूट्यूब पर अपना ब्लॉग शेयर करें. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं फेसबेक और यूट्यूब आपको पैसा देगा. जबकि इंस्टाग्राम से आपको प्रामोशन वीडियो मिल सकती है. 
 

