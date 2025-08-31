नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2025, 11:34 PM IST
1.REITs में करें निवेश
अगर आपका गुजारा नौकरी से नहीं हो पा रहा है, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इनवेस्ट कर सकते हैं. आप इसमें 10 से 20 हजार रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इन कंपनियों में 90 प्रतिशतक मुनाफा निवेशकों को मिलता है.
2.E-commerce के जरिए कर सकते हैं कमाई
आज के समय में E-commerce का काफी क्रेज है. ऐसे कई प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसपर आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं. Amazon, Flipkart, Meesho या Instagram से आप कपड़े, खिलौने डेकोरेटिव आईटम समेत कई चीजों को थोक रेट पर खरीदकर यहां बेच सकते हैं.
3.अपनी क्रिएटिव स्किल को बनाए इनकम का रास्ता
अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको घरेलू समान बनाने का शौक है, तो ये आप बिल्कुल इस बिजनेस के लिए बने हैं. नौकरी के साथ आप कैंडल मेकिंग, क्राफ्ट वर्क, सिलाई और कुकिंग समेत अन्य चीजों को बनाकर बेच सकते हैं.
4.ड्राइव कर कमा सकते हैं तगड़ा पैसा
अगर आप नौकरी के साथ-साथ और तगड़ी कमाई करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए हैं. आज के समय पर आमतौर पर सभी के पास बाइक या कार होती है. नौकरी के बाद आप राइडशेयर ड्राइवर का काम कर सकते हैं. ऑफिस से जाने और आने के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
5.ब्लॉगिंग
अगर आप कैमरे पर अच्छा बोल सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं. फेसबेक और यूट्यूब पर अपना ब्लॉग शेयर करें. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं फेसबेक और यूट्यूब आपको पैसा देगा. जबकि इंस्टाग्राम से आपको प्रामोशन वीडियो मिल सकती है.