Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

बिजनेस

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

आज के दौर में महिलाएं भी पुरुष से कंधे से कंधा मिला रही है. इसी वजह से हम महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट 5 बिजनेस लेकर आए हैं, जिसे अपनाकर वो तगड़ी कमाई कर सकती है. आइए जानते हैं कि महिलाएं कौनसे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं. 

मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 09:26 PM IST

1.टिफिन सर्विस

टिफिन सर्विस
1

अगर आप अच्छा खाना बना सकती हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. क्योंकि इससे आप टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकती हैं. घर के खाने की मांग हमेशा रहती है, खासकर छात्राओं और अकेले रहकर ऑफिस जाने वाले लोगों को. इसमें आप कम धीरे-धीरे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती हैं 
 

2.योगा और फिटनेस सेंटर

योगा और फिटनेस सेंटर
2

महिलाएं हमेशा अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जिसको लेकर वो योगा करती रहती हैं. ऐसे में अगर आपको भी योगा और फिटनेस सेंटर खोल सकती हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास होती है. आप प्रोफेशनल कोर्स करके सर्टिफिकेट हासिल करें और फिर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें. 
 

3.ई-कॉमर्स का बिजनेस

ई-कॉमर्स का बिजनेस
3

कई महिलाएं ऐसी हैं, जो घर बैठे ही काम करना पसंद करती हैं. ऐसे में आपके लिए ई कॉमर्स का बिजनेस भी है. इससे आप होलसेल में माल खरीदकर अलग-अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उसे बेच सकती हैं, जिससे आपकी मुनाफा तगड़ा होगा. 
 

4.ब्यूटी पार्लर

ब्यूटी पार्लर
4

आज के समय पर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाना कम पंसद करती हैं और वो चाहती हैं कि मेकअप आर्टिस्ट खुद उनके घर पर आकर मेकअप करे. तो आपके एक ब्यूटी पार्लर खोलना है और घर-घर जाकर भी काम करना है. इससे आपको तगड़ी कमाई होगी. 
 

TRENDING NOW

5.मेहंदी का बिजनेस

मेहंदी का बिजनेस
5

आज के दौर में एक बढ़िया मेहंदी आर्टिस्ट खोजना बहुत बड़ी बात है. लेकिन अगर आप मेहंदी लगा लेती हैं, तो ये काम आपके लिए ही है. आप एक शख्स के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाने के कम से कम 5 से 10 हजार रुपये ले सकते हैं. 
 

