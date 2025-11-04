Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा

बिजनेस
Abhay Sharma | Nov 04, 2025, 05:00 PM IST
1.कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे गोपीचंद हिंदुजा
गोपीचंद हिंदुजा ने लंदन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली, वह कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे. गोपीचंद हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख थे, जो कि एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय समूह है.
2.कई व्यवसायों में फैला हुआ है हिंदुजा ग्रुप
यह ग्रुप कई व्यवसायों में फैला हुआ है और इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, रसायन, ऊर्जा, मीडिया और रियल एस्टेट शामिल हैं. हिंदुजा ग्रुप का भारत और दुनिया भर में मजबूत प्रभाव रहा है, गोपीचंद हिंदुजा की नेतृत्व में यह ग्रुप नई ऊंचाइयों पर पहुंचा.
3.ऐसे लेते थे बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले
एक वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान गोपीचंद हिंदुजा ने स्वीकार किया था कि वे तुरंत व्यापारिक निर्णय लेते थे, ये सभी फैसले खासकर सुबह की सैर के दौरान लिए जाते थे.
4.इस पार्क में करते थे सैर
उन्होंने इस सम्मेलन में कहा था कि “मेरे कई फैसले सेंट जेम्स पार्क में टहलते हुए ही लिए जाते हैं और जब भी कोई व्यवसायी प्रस्ताव लेकर आता है, तो मैं उसे टहलने के लिए आने को कहता हूं और कॉफी पिलाता हूं.
5.इस समय तक करते थे सैर
गोपीचंद हिंदुजा ने बताया था कि मैं ठीक 7.45 बजे से 8.45 बजे तक टहलता हूं और 8.45 से 8.55 बजे तक कॉफी पी लेता हूं. गोपीचंद हिंदुजा इसी दौरान On The Spot बिजनेस से जुड़े कई बड़े फैसले ले लेते थे.
6.भाई श्रीचंद का भी जुड़ा है इस पार्क से कनेक्शन
जेम्स पार्क की बात करने वाले केवल गोपीचंद हिंदुजा ही नहीं थे, बल्कि एक अखबार को दिए साक्षात्कार में उनके सबसे बड़े भाई श्रीचंद ने भी बताया था कि कैसे यहां गिलहरियों को मूंगफली खिलाने और रोजाना सुबह की सैर ने उन्हें आर्थिक समझदारी सिखाने में मदद की.
