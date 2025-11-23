जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

बिजनेस
राजा राम | Nov 23, 2025, 10:06 PM IST
1.अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की नमो भारत ट्रेन और संबंधित स्टेशनों को सेलिब्रेशन के लिए खोल दिया है. अब लोग ट्रेन में सफर करते हुए अपने खास मौके सेलिब्रेट कर सकते हैं.
2.कौन कर सकता है बुकिंग
इस सुविधा का लाभ कोई भी व्यक्ति, मीडिया हाउस, पीआर कंपनी या इवेंट मैनेजिंग एजेंसी उठा सकती है. चाहे इवेंट चलती ट्रेन में हो या स्टेशन पर, दोनों ही जगह बुकिंग संभव है.
3.बुकिंग चार्जेज
इवेंट की बुकिंग ₹5,000 प्रति घंटा से शुरू होती है. इसमें कोच सजाने और शूट की तैयारी के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा. फंक्शन खत्म होने के बाद पैकअप के लिए भी 30 मिनट का समय मिलेगा.
4.फिल्म और विज्ञापन के लिए सुविधा
NCRTC ने फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन शूटिंग के लिए भी अलग पॉलिसी बनाई है. कम समय के लिए भी ट्रेन और स्टेशन को सस्ते दरों पर बुक किया जा सकता है.
5.समय और सुरक्षा
सेलिब्रेशन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक की जा सकती है. ट्रेन की नियमित सेवा पर असर न पड़े, इसके लिए सुरक्षा और कर्मचारी सतत नजर रखेंगे.
6.कहां कर सकते हैं बुकिंग
दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशन जैसे न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद और मेरठ साउथ पर आम लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
7.एक अनोखा वेन्यू विकल्प
इस नए इनिशिएटिव से लोगों के पास अब बर्थडे, एनिवर्सरी और प्री-वेडिंग के लिए एक अनोखा वेन्यू ऑप्शन विकल्प उपलब्ध हो गया है.