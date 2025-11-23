FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए

'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

बिजनेस

जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

देश की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत ट्रेन  ने आम लोगों के लिए एक अनोखी सुविधा शुरू की है. अब आप ट्रेन के कोच और स्टेशन में अपनी निजी इवेंट्स जैसे जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी, प्री-वेडिंग शूट और अन्य सेलिब्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ तयशुदा चार्जेज का भुगतान करना होगा. 

राजा राम | Nov 23, 2025, 10:06 PM IST

1.अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी

अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी
1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम  (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की नमो भारत ट्रेन और संबंधित स्टेशनों को सेलिब्रेशन के लिए खोल दिया है. अब लोग ट्रेन में सफर करते हुए अपने खास मौके सेलिब्रेट कर सकते हैं. 

2.कौन कर सकता है बुकिंग

कौन कर सकता है बुकिंग
2

इस सुविधा का लाभ कोई भी व्यक्ति, मीडिया हाउस, पीआर कंपनी या इवेंट मैनेजिंग एजेंसी उठा सकती है. चाहे इवेंट चलती ट्रेन में हो या स्टेशन पर, दोनों ही जगह बुकिंग संभव है. 

3.बुकिंग चार्जेज

बुकिंग चार्जेज
3

इवेंट की बुकिंग ₹5,000 प्रति घंटा से शुरू होती है. इसमें कोच सजाने और शूट की तैयारी के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा. फंक्शन खत्म होने के बाद पैकअप के लिए भी 30 मिनट का समय मिलेगा. 
 

4.फिल्म और विज्ञापन के लिए सुविधा

फिल्म और विज्ञापन के लिए सुविधा
4

NCRTC ने फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन शूटिंग के लिए भी अलग पॉलिसी बनाई है. कम समय के लिए भी ट्रेन और स्टेशन को सस्ते दरों पर बुक किया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.समय और सुरक्षा

समय और सुरक्षा
5

सेलिब्रेशन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक की जा सकती है. ट्रेन की नियमित सेवा पर असर न पड़े, इसके लिए सुरक्षा और कर्मचारी सतत नजर रखेंगे.
 

6.कहां कर सकते हैं बुकिंग

कहां कर सकते हैं बुकिंग
6

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशन जैसे न्‍यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद और मेरठ साउथ पर आम लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 
 

7.एक अनोखा वेन्यू विकल्प

एक अनोखा वेन्यू विकल्प
7

इस नए इनिशिएटिव से लोगों के पास अब बर्थडे, एनिवर्सरी और प्री-वेडिंग के लिए एक अनोखा वेन्यू ऑप्‍शन विकल्प उपलब्ध हो गया है. 

