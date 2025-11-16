FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

Photos

बिजनेस

बिजनेस

नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

आजकल पैसे को सही जगह निवेश करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है. सही निवेश न केवल आपकी बचत को सुरक्षित रखता है बल्कि वेल्थ बनाने का एक मजबूत जरिया भी बनता है. नए निवेशक अक्सर यह सोचते हैं कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करें. 

राजा राम | Nov 16, 2025, 07:12 PM IST

1.निवेश के कई विकल्प मौजूद

निवेश के कई विकल्प मौजूद
1

निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हर विकल्प का रिस्क और रिटर्न अलग होता है. कुछ लोग सुरक्षित निवेश को तरजीह देते हैं, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट  (Fixed Deposit) या स्मॉल सेविंग्स स्कीम. वहीं कुछ निवेशक हाई रिटर्न के लिए शेयर मार्केट (Stock Market) या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं. 
 

2.शुरुआत में शेयर मार्केट में निवेश करना रिस्की

शुरुआत में शेयर मार्केट में निवेश करना रिस्की
2

शुरुआत में शेयर मार्केट में निवेश करना रिस्की होता है. किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है, जिससे नुकसान होने की संभावना भी रहती है. शेयर मार्केट में सफल होने के लिए कंपनी के बिजनेस, बैलेंस शीट और सेक्टर ट्रेंड्स को समझना जरूरी होता है. 
 

3.म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प

म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प
3

नए निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है. म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपके पैसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसे सही समय पर और सही जगह लगें. 

4.हर महीने एक तय राशि

हर महीने एक तय राशि
4

SIP के माध्यम से आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. लंबे समय तक SIP के जरिए औसतन 12% रिटर्न पाने की संभावना रहती है. यह नया निवेशक के लिए शेयर मार्केट की समझ विकसित करने का भी अच्छा तरीका है. 
 

5.बाजार की चाल को समझने में मदद मिलती है

बाजार की चाल को समझने में मदद मिलती है
5

म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बाजार की चाल को समझने में मदद मिलती है. जब निवेशक को मार्केट की अच्छी समझ हो जाती है, तभी वह शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने के लिए तैयार होता है. 

6.पैसा सुरक्षित रहता है

पैसा सुरक्षित रहता है
6

इसलिए नए निवेशकों को पहले म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश शुरू करना चाहिए. इससे न केवल पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि भविष्य में ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं. सही योजना और समझ के साथ निवेश करना हर निवेशक की प्राथमिकता होनी चाहिए. 


 

