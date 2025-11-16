नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

1 . निवेश के कई विकल्प मौजूद

निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हर विकल्प का रिस्क और रिटर्न अलग होता है. कुछ लोग सुरक्षित निवेश को तरजीह देते हैं, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) या स्मॉल सेविंग्स स्कीम. वहीं कुछ निवेशक हाई रिटर्न के लिए शेयर मार्केट (Stock Market) या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं.

