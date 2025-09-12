FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. चाहे शॉपिंग, बिल पेमेंट हो या ऑनलाइन लेनदेन, हर जगह इनका इस्तेमाल आसान और फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ज़रा सी लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है. 

Sep 12, 2025

1.हिडन चार्जेज

हिडन चार्जेज
1

क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है हिडन चार्जेज. कई बार लोग कार्ड लेने से पहले Annual Fee, Balance Transfer Charge जैसी जानकारी नहीं जुटाते, और बाद में दिक्कत झेलते हैं. इसलिए कार्ड लेने से पहले सभी शर्तें जरूर पढ़ें. 
 

2.ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं

ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं
2

क्रेडिट कार्ड का एक फायदा यह है कि खर्च करने के बाद 30 से 40 दिन का समय भुगतान के लिए मिलता है. लेकिन अधिकतर लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते हैं. ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि लेट पेमेंट पर ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं. 
 

3.असर आपके CIBIL Score पर

असर आपके CIBIL Score पर
3

समय पर बिल न भरने का सीधा असर आपके CIBIL Score पर पड़ता है. अगर स्कोर खराब हुआ तो भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है. इससे बचने के लिए Auto Pay Option का इस्तेमाल सबसे बेहतर उपाय है. 
 

4.कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल

कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल
4

एक और बड़ी गलती है कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल करना.  विशेषज्ञ मानते हैं कि आपको लिमिट का केवल 30% ही खर्च करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपये है तो कोशिश करें कि 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्च न करें.

5.ऐसा करने पर तुरंत चार्ज कट जाता है

ऐसा करने पर तुरंत चार्ज कट जाता है
5

ATM Withdrawal भी क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल नहीं करना चाहिए.  ऐसा करने पर तुरंत चार्ज कट जाता है और आपको अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ता है. 

6.साइबर ठग

साइबर ठग
6

सबसे अहम बात यह है कि कभी भी अपना Card Number, CVV, PIN या OTP किसी के साथ शेयर न करें. साइबर ठग इन जानकारियों के जरिए आपका खाता खाली कर सकते हैं. 

7.बड़े आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा

बड़े आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा
7

अगर आप इन छोटी-छोटी गलतियों से बचेंगे, तो न सिर्फ आपका Credit Score सुरक्षित रहेगा बल्कि भविष्य में किसी बड़े आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा. 

