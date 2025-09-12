क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

2 . ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं

क्रेडिट कार्ड का एक फायदा यह है कि खर्च करने के बाद 30 से 40 दिन का समय भुगतान के लिए मिलता है. लेकिन अधिकतर लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते हैं. ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि लेट पेमेंट पर ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं.

