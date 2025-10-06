SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 11:14 PM IST
1.निवेश करने से पहले टारगेट न सेट करना
आज कल लोग सिर्फ SIP इनवेस्ट करना चाहते हैं और अपना टारगेट सेट करते ही नहीं है. SIP में निवेश करने से पहले हमेशा तय करें कि आपको कितने समय में कितनी रकम चाहिए. उसी हिसाब से आप इनवेस्ट कर सकते हैं. कई लोग जल्द बाजी में बिना कुछ सोचे समझे निवेश करते हैं, तो जरूरत के समय पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है.
2.छोटी अवधि में कभी न करें निवेश
अगर आप SIP में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लें. वरना आपको देने के देने पड़ सकते हैं. SIP में इनवेस्ट करते समय लोग सोचते हैं कि एक-दो सालों में उन्हें लाखों रुपये मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता. SIP में आप जितना लंबे समय की अवधि के लिए निवेश करेंगे. उसका उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा. लंबी अवधि में निवेश करने से फायदा ज्यादा होता है.
3.कभी न लगाए रिटर्न का गलत अनुमान
SIP में इनवेस्ट करने के बाद अक्सर लोग रिटर्न का गलत अनुमान लगा लेते हैं. लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने 12% रिटर्न वाली स्कीम चुनी है, तो उन्हें 12 प्रतिशत ही वापस मिलेगा. हालांकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिससे आपको कभी 8 प्रतिशत तो तभी 15 प्रतिशत भी मिल सकता है. आप हमेशा औसत रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इनवेस्ट करना चाहिए.
4.बीच में कभी न रोके SIP
कई बार लोग डरकर या पैसा कमाने की चक्कर में SIP को बीच में ही रोक देते हैं. ये गलती आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. आपको अगर इससे फायदा चाहिए, तो आपको लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा.
5.सिर्फ एक फंड में इनवेस्ट करना
ऐसे भी कई लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं और ऐसे भी लोग हैं, जो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करेंगे, तो उनका पैसा कम हो जाएगा. इसी वजह से आपको हमेशा अलग-अलग सेक्टर और कैटेगरी में इनवेस्ट करना चाहिए. इस तरह आपको कभी नुकसान नहीं होगा. जैसे अगर आपको एक फंड में नुकसान होता है, तो दूसरे से फंड से बैलेंस कर सकते हैं. ऐसे में आपका नुकसान कम होता है.