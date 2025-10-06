FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

Kartik Maas Katha: कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

कटक हिंसा में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी कर्फ्यू के साथ इंटरनेट रहेगा बंद

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम

एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

Kartik Maas Katha: कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

HomePhotos

बिजनेस

SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

आज के दौर में लोग सबसे पहले अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और सेविंग्स करना चाहते हैं. इसके लिए ज्यादातर लोग कहीं न कहीं इनवेस्ट करने का प्लान बनाते हैं. ऐसे में SIP यानी Systematic Investment Plan में निवेश करते हैं. लेकिन अगर आप भी SIP भी इनवेस्ट करना चाहते हैं तो ये 5 गलती न करें.

मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 11:14 PM IST

1.निवेश करने से पहले टारगेट न सेट करना

निवेश करने से पहले टारगेट न सेट करना
1

आज कल लोग सिर्फ SIP इनवेस्ट करना चाहते हैं और अपना टारगेट सेट करते ही नहीं है. SIP में निवेश करने से पहले हमेशा तय करें कि आपको कितने समय में कितनी रकम चाहिए. उसी हिसाब से आप इनवेस्ट कर सकते हैं. कई लोग जल्द बाजी में बिना कुछ सोचे समझे निवेश करते हैं, तो जरूरत के समय पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है. 
 

Advertisement

2.छोटी अवधि में कभी न करें निवेश

छोटी अवधि में कभी न करें निवेश
2

अगर आप SIP में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लें. वरना आपको देने के देने पड़ सकते हैं. SIP में इनवेस्ट करते समय लोग सोचते हैं कि एक-दो सालों में उन्हें लाखों रुपये मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता. SIP में आप जितना लंबे समय की अवधि के लिए निवेश करेंगे. उसका उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा. लंबी अवधि में निवेश करने से फायदा ज्यादा होता है.
 

3.कभी न लगाए रिटर्न का गलत अनुमान

कभी न लगाए रिटर्न का गलत अनुमान
3

SIP में इनवेस्ट करने के बाद अक्सर लोग रिटर्न का गलत अनुमान लगा लेते हैं. लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने 12% रिटर्न वाली स्कीम चुनी है, तो उन्हें 12 प्रतिशत ही वापस मिलेगा. हालांकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिससे आपको कभी 8 प्रतिशत तो तभी 15 प्रतिशत भी मिल सकता है. आप हमेशा औसत रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इनवेस्ट करना चाहिए. 
 

4.बीच में कभी न रोके SIP

बीच में कभी न रोके SIP
4

कई बार लोग डरकर या पैसा कमाने की चक्कर में SIP को बीच में ही रोक देते हैं. ये गलती आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. आपको अगर इससे फायदा चाहिए, तो आपको लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा. 
 

TRENDING NOW

5.सिर्फ एक फंड में इनवेस्ट करना

सिर्फ एक फंड में इनवेस्ट करना
5

ऐसे भी कई लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं और ऐसे भी लोग हैं, जो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करेंगे, तो उनका पैसा कम हो जाएगा. इसी वजह से आपको हमेशा अलग-अलग सेक्टर और कैटेगरी में इनवेस्ट करना चाहिए. इस तरह आपको कभी नुकसान नहीं होगा. जैसे अगर आपको एक फंड में नुकसान होता है, तो दूसरे से फंड से बैलेंस कर सकते हैं. ऐसे में आपका नुकसान कम होता है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra Assembly Elections 2024: मुंबई में PM Modi की रैली में नहीं पहुंचे Ajit Pawar, क्या MVA में पड़ गई है दरार?
मुंबई में PM Modi की रैली में नहीं पहुंचे Ajit Pawar, क्या MVA में पड़ गई है दरार?
Delhi Pollution: दिल्ली की हवा की 'सेहत' बिगड़ते ही लागू हुआ GRAP-3, जानिए अब क्या-क्या हो जाएगा बंद
दिल्ली की हवा की 'सेहत' बिगड़ते ही लागू हुआ GRAP-3, जानिए अब क्या-क्या हो जाएगा बंद
Delhi Mayor Election: कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
मुकेश अंबानी की बहू का दुबई में आइसक्रीम वाले ने बनाया ऐसा पोपट, Viral Video देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी
मुकेश अंबानी की बहू का आइसक्रीम वाले ने बनाया पोपट, Viral Video छुड़ा देगा हंसी
काजू-बादाम से भी ज्यादा ताकतवर है ये हरा फल, रोज खाने से शरीर को बना देगा फौलादी
काजू-बादाम से भी ज्यादा ताकतवर है ये हरा फल, रोज खाने से शरीर को बना देगा फौलादी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  
डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश
SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE