SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

5 . सिर्फ एक फंड में इनवेस्ट करना

ऐसे भी कई लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं और ऐसे भी लोग हैं, जो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करेंगे, तो उनका पैसा कम हो जाएगा. इसी वजह से आपको हमेशा अलग-अलग सेक्टर और कैटेगरी में इनवेस्ट करना चाहिए. इस तरह आपको कभी नुकसान नहीं होगा. जैसे अगर आपको एक फंड में नुकसान होता है, तो दूसरे से फंड से बैलेंस कर सकते हैं. ऐसे में आपका नुकसान कम होता है.

