चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

बिजनेस

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

यूपीआई ने पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर भी पैसा निकालने के लिए ATM की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से आज हम आपके लिए ATM सेफ्टी हैक लेकर आए हैं. क्या आप जानते हैं कि दो बार कैंसिल बटन दबाने से हैकिंग रुकी जा सकती है? आपको यहां इस दावे की पूरा राज बताएंगे.

मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 01:40 PM IST

1.वायरल दावा और ऑनलाइन कन्फ्यूजन

वायरल दावा और ऑनलाइन कन्फ्यूजन
1

फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दावा किया जा रहा है कि अपना पिन दर्ज करने से पहले कैंसिल बटन को दो बार दबाने से हैकर्स को रोका जा सकता है और आपके खाते की सुरक्षा की जा सकती है. अफवाह के अनुसार, ये ट्रिक कार्ड स्किमिंग के प्रयासों को विफल कर सकती है और साथ ही पिन चोरी को भी रोक सकती है. ऐसे में एटीएम का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सच मान लेता है. यहां आपको इस दावे की पूरा राज मिल जाएगा. 
 

2.सरकार और आरबीआई ने किया खुलासा

सरकार और आरबीआई ने किया खुलासा
2

वायरल दावा इतना व्यापक रूप से फैल गया कि Press Information Bureau ने एक तथ्य-जांच जारी कर पुष्टि की है कि ये पूरी तरह से गलत है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये भी स्पष्ट किया कि दो बार कैंसिल बटन को दबाने के संबंध में कोई सलाह मौजूद नहीं है. कैंसिल बटन का एकमात्र कार्य लेनदेन से बाहर निकलना या रोकना है. ये धोखाधड़ी या पिन चोरी को नहीं रोकता है.
 

3.ATM धोखाधड़ी सच है, लेकिन ये दावा झूठा

ATM धोखाधड़ी सच है, लेकिन ये दावा झूठा
3

हालांकि सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि दो बार कैंसिल बटन दबाने से हैकर्स को रोका नहीं जा सकता है, वो केवल लेने-देन से बाहर निकलने के लिए है. हालांकि ATM धोखाधड़ी होती है. लेकिन ये दावा पूरी तरह झूठा है. इस तरह हैकिंग हो सकता है, जिसके आपके साथ ATM धोखाधड़ी हो सकती है.  

  • कार्ड स्लॉट से जुड़े कार्ड स्किमिंग उपकरण
  • आपका पिन कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए नकली कीपैड
  • छिपे हुए कैमरे या छेड़छाड़ वाली मशीनें
     

4.ATM पर अपनी सुरक्षा कैसे करें?

ATM पर अपनी सुरक्षा कैसे करें?
4

  • अपना कार्ड डालने से पहले एटीएम कार्ड स्लॉट और कीपैड का ध्यान रखें. अगर कोई चीज असामान्य लगे या उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो तो दूर हट जाएं.
  • घोटाले के जोखिम को कम करने के लिए एटीएम पर अजनबियों की मदद लेने से बचें.
  • निकासी पर इमरजेंसी सूचनाओं के लिए SMS और ईमेल अलर्ट सक्षम करें.
  • 1234 या 2222 जैसे स्पष्ट संयोजनों से बचते हुए, हर 3-6 महीने में अपना पिन बदलें.
  • कार्ड खो जाने, चोरी हो जाने या फंस जाने की सूचना तुरंत अपने बैंक को दें और उन्हें ब्लॉक करवा दें.
     

5.इन अफवाहों पर बिल्कुल भी न दे ध्यान

इन अफवाहों पर बिल्कुल भी न दे ध्यान
5

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होती है, जो ज्यादातर अफवाहें होती हैं. कोई भी ATM यूजर्स इ अफवाहों को बिल्कुल भी ध्यान न दें. यूजर्स को केवल सरकार और आरबीआई द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए. 

