ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 01:40 PM IST
1.वायरल दावा और ऑनलाइन कन्फ्यूजन
फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दावा किया जा रहा है कि अपना पिन दर्ज करने से पहले कैंसिल बटन को दो बार दबाने से हैकर्स को रोका जा सकता है और आपके खाते की सुरक्षा की जा सकती है. अफवाह के अनुसार, ये ट्रिक कार्ड स्किमिंग के प्रयासों को विफल कर सकती है और साथ ही पिन चोरी को भी रोक सकती है. ऐसे में एटीएम का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सच मान लेता है. यहां आपको इस दावे की पूरा राज मिल जाएगा.
2.सरकार और आरबीआई ने किया खुलासा
वायरल दावा इतना व्यापक रूप से फैल गया कि Press Information Bureau ने एक तथ्य-जांच जारी कर पुष्टि की है कि ये पूरी तरह से गलत है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये भी स्पष्ट किया कि दो बार कैंसिल बटन को दबाने के संबंध में कोई सलाह मौजूद नहीं है. कैंसिल बटन का एकमात्र कार्य लेनदेन से बाहर निकलना या रोकना है. ये धोखाधड़ी या पिन चोरी को नहीं रोकता है.
3.ATM धोखाधड़ी सच है, लेकिन ये दावा झूठा
हालांकि सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि दो बार कैंसिल बटन दबाने से हैकर्स को रोका नहीं जा सकता है, वो केवल लेने-देन से बाहर निकलने के लिए है. हालांकि ATM धोखाधड़ी होती है. लेकिन ये दावा पूरी तरह झूठा है. इस तरह हैकिंग हो सकता है, जिसके आपके साथ ATM धोखाधड़ी हो सकती है.
4.ATM पर अपनी सुरक्षा कैसे करें?
5.इन अफवाहों पर बिल्कुल भी न दे ध्यान
सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होती है, जो ज्यादातर अफवाहें होती हैं. कोई भी ATM यूजर्स इ अफवाहों को बिल्कुल भी ध्यान न दें. यूजर्स को केवल सरकार और आरबीआई द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए.