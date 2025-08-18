Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

4 . कौन है सानिया चंडोक?

अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. घई फैमिली को फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की फील्ड में जाना जाता है. घई फैमिली का मुंबई में एक बड़ा मशहूर बिजनेस है. वो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (आईसक्रीम ब्रांड) के मालिक है.

