Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 05:41 PM IST
1.अर्जुन और सानिया ने कब रचाई सगाई?
सचिन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 13 अगस्त 2025 को सगाई रचाई है. उन्होंने ये कार्यक्रम काफी प्राइवेट रखा था. हालांकि सगाई के बाद लोग सानिया की उम्र से लेकर सबकुछ पता करने में लगे हैं.
2.अर्जुन तेंदुलकर की कितनी है उम्र?
अर्जुन तेंदुलकर का जन्म 24 सितंबर 1999 में हुआ था. साल 2025 में अर्जुन की उम्र 25 साल की है.
3.सानिया चंडोक की कितनी है उम्र?
सानिया चंडोक का जन्म 23 जून 1998 में हुआ था. साल 2025 में सानिया की उम्र 26 साल है. सानिया अर्जुन से पूरे 1 साल बड़ी हैं.
4.कौन है सानिया चंडोक?
अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. घई फैमिली को फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की फील्ड में जाना जाता है. घई फैमिली का मुंबई में एक बड़ा मशहूर बिजनेस है. वो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (आईसक्रीम ब्रांड) के मालिक है.
5.सचिन और अंजली की कितनी है उम्र?
सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था और वो 52 साल के हैं. वहीं उनकी वाइफ अंजली का जन्म 10 नवंबर 1967 में हुआ था. अंजली सचिन से 6 साल बड़ी हैं. वैसे ही अर्जुन से सानिया एक साल की बड़ी हैं.