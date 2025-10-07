Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
बिजनेस
Abhay Sharma | Oct 07, 2025, 10:45 AM IST
1.कौन संभालेगा Apple की कमान?
Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबाकि, कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. Tim Cook के बाद जॉन टर्नस Apple के नए CEO हो सकते हैं.
2.24 सालों से Apple से जुड़े हैं Ternus
बताया जा रहा है कि John Ternus पिछले करीब 24 सालों से Apple में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं, उनकी भूमिका एप्पल के साथ केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने प्रोडक्ट की प्लानिंग और फीचर्स को भी प्रभावित किया.
3.50 साल के हो गए हैं Ternus
बता दें कि Ternus 50 साल के हो चुके हैं और इसीलिए कंपनी की कमान संभालने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन माने जा रहे हैं. बता दें कि टिम कुक को भी इसी उम्र में Apple के CEO के पद पर नियुक्त किया गया था.
4.CEO पद के दावेदार
Bloomberg की रिपोर्ट की मानें तो Apple के बाकी वरिष्ठ अधिकारी CEO पद के लिए या तो काफी युवा हैं, या फिर रिटायरमेंट के करीब हैं. यही वजह है कि Ternus बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर दिख रहे हैं.
5.आधिकारिक ऐलान का इंतजार
बता दें कि फिलहाल टिम कुक ने अपने पद छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि अटकलें तेज हो रही हैं. अगर जॉन टर्नस को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती है तो वे न सिर्फ टेक इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली भूमिका संभालेंगे, बल्कि Apple को अगले दौर में ले जाने का भार भी उनके कंधों पर होगा.
