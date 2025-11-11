Personal Loan: सिबिल स्कोर के अलावा इन 5 कारणों से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका पर्सनल लोन

7 . इनकम का स्थिर रिकॉर्ड

सही दस्तावेज और इनकम का स्थिर रिकॉर्ड होने पर ही पर्सनल लोन का आवेदन सफल होता है. इसलिए आवेदन करने से पहले इन सभी पहलुओं की तैयारी करना जरूरी है. बहरहाल, लोन लेते समय सिबिल स्कोर ही नहीं, बल्कि आपकी आय, उम्र, नौकरी की स्थिरता और पिछले कर्ज की स्थिति भी लोन अप्रूवल को प्रभावित करती है.