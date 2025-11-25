8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

बिजनेस
राजा राम | Nov 25, 2025, 10:37 PM IST
1.8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू
8वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नए फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यही संख्या कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक पे को तय करेगी. अनुमान है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है.
2.14% से 54% तक का इम्पैक्ट हो सकता है
यदि फैक्टर 1.83 होता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये का बेसिक सैलरी बढ़कर 32,940 रुपये हो सकता है. वहीं, फैक्टर 2.46 लागू होने पर यह बढ़कर 44,280 रुपये तक जा सकता है. इसका मतलब न्यूनतम सैलरी में लगभग 14% से 54% तक का इम्पैक्ट हो सकता है.
3.किन पहलुओं पर आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर का हिसाब कई आर्थिक पहलुओं पर आधारित होता है. इसमें महंगाई जीवन यापन की लागत आवश्यक खाने-पीने और रहने के पैटर्न, और न्यूनतम गरिमामय जीवन की जरूरतें शामिल होती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपरी सीमा यानी 54% बढ़ोतरी लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार पर वित्तीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा.
4.विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है
अर्ली प्रोजेक्शन्स के मुताबिक, विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है. ग्रेड पे 1900 के लिए बेसिक पे 54,528 से 72,988 रुपये, ग्रेड पे 2400 के लिए 73,152 से 97,917 रुपये तक. मिड लेवल ग्रेड पे 4600 में बेसिक पे 1,12,512 से 1,50,602 रुपये तक पहुंच सकता है.बताते चलें, ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तन संभव है.
5.कौन हैं अध्यक्ष
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई (Justice Ranjana Desai) कर रही है.आयोग अपनी रिपोर्ट लगभग 18 महीनों में यानी 2027 के मध्य तक सबमिट करने की उम्मीद कर रहा है.