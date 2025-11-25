8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

4 . विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है

अर्ली प्रोजेक्शन्स के मुताबिक, विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है. ग्रेड पे 1900 के लिए बेसिक पे 54,528 से 72,988 रुपये, ग्रेड पे 2400 के लिए 73,152 से 97,917 रुपये तक. मिड लेवल ग्रेड पे 4600 में बेसिक पे 1,12,512 से 1,50,602 रुपये तक पहुंच सकता है.बताते चलें, ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तन संभव है.