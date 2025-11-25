FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

12 साल की मेहनत रंग लाई: रैपर Santy Sharma ने खोला अपना प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टूडियो, लिखा इमोशनल पोस्ट

12 साल की मेहनत रंग लाई: रैपर Santy Sharma ने खोला अपना प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टूडियो, लिखा इमोशनल पोस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल

दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई हैं और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. नई फिटमेंट फैक्टर का फैसला करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के बेसिक पे को प्रभावित करेगा. 

राजा राम | Nov 25, 2025, 10:37 PM IST

1.8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू
1

8वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नए फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यही संख्या कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक पे को तय करेगी. अनुमान है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. 

Advertisement

2.14% से 54% तक का इम्पैक्ट हो सकता है

14% से 54% तक का इम्पैक्ट हो सकता है
2

यदि फैक्टर 1.83 होता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये का बेसिक सैलरी बढ़कर 32,940 रुपये हो सकता है. वहीं, फैक्टर 2.46 लागू होने पर यह बढ़कर 44,280 रुपये तक जा सकता है. इसका मतलब न्यूनतम सैलरी में लगभग 14% से 54% तक का इम्पैक्ट हो सकता है. 
 

3.किन पहलुओं पर आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर

किन पहलुओं पर आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर
3

फिटमेंट फैक्टर का हिसाब कई आर्थिक पहलुओं पर आधारित होता है. इसमें महंगाई जीवन यापन की लागत आवश्यक खाने-पीने और रहने के पैटर्न, और न्यूनतम गरिमामय जीवन की जरूरतें शामिल होती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपरी सीमा यानी 54% बढ़ोतरी लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार पर वित्तीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा. 
 

4.विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है

विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है
4

अर्ली प्रोजेक्शन्स के मुताबिक, विभिन्न ग्रेड पे में सैलरी इस प्रकार हो सकती है. ग्रेड पे 1900 के लिए बेसिक पे 54,528 से 72,988 रुपये, ग्रेड पे 2400 के लिए 73,152 से 97,917 रुपये तक. मिड लेवल ग्रेड पे 4600 में बेसिक पे 1,12,512 से 1,50,602 रुपये तक पहुंच सकता है.बताते चलें, ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तन संभव है. 

TRENDING NOW

5.कौन हैं अध्यक्ष

कौन हैं अध्यक्ष
5

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई (Justice Ranjana Desai) कर रही है.आयोग अपनी रिपोर्ट लगभग 18 महीनों में यानी 2027 के मध्य तक सबमिट करने की उम्मीद कर रहा है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
MORE
Advertisement
धर्म
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
MORE
Advertisement