8th Pay Commission: DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

बिजनेस
राजा राम | Nov 21, 2025, 09:51 PM IST
1.रिपोर्ट 2027 तक सरकार के पास पहुंच जाएगी
इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट मध्य 2027 तक सरकार के पास पहुंच जाएगी.
2.कब से मानी जाएगी नई सिफारिशें
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, और एरियर की गणना भी इसी तिथि से होगी.
3.पुरानी भत्तों की व्यवस्था जारी रहेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में 7वीं Pay Commission के आधार पर जारी DA, HRA और TA तुरंत बंद नहीं होंगे. यानी जब तक नई रिपोर्ट लागू नहीं होती, तब तक पुरानी भत्तों की व्यवस्था जारी रहेगी और DA में छह महीने की नियमित बढ़ोतरी भी जारी रह सकती है.
4.इनकम में बड़ा फेरबदल हो सकता है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में डर है कि यदि 8th Pay Commission की रिपोर्ट में भत्तों को समाप्त करने की सलाह दी गई, तो उनकी कुल इनकम में बड़ा फेरबदल हो सकता है.
5.मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी
माना जा रहा है कि ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ही किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी. इसीलिए कर्मचारियों की उम्मीदें और चिंताएं दोनों ही बढ़ गई हैं कि नई भुगतान संरचना में उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसी रहेगी.