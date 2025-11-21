FacebookTwitterYoutubeInstagram
द.अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी ने दिल्ली ब्लास्ट में जताया दुख | RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में कहा- हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं

किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ

सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला

DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission: DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वीं Pay Commission को मंजूरी दे दी है और तीन सदस्यीय कमीशन की टीम का गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. कर्मचारियों के लिए चिंता का बड़ा मुद्दा यही है कि DA (Dearness Allowance), HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) जैसे भत्ते अगली सिफारिशों में समाप्त तो नहीं किए जाएंगे. 

राजा राम | Nov 21, 2025, 09:51 PM IST

1.रिपोर्ट 2027 तक सरकार के पास पहुंच जाएगी

रिपोर्ट 2027 तक सरकार के पास पहुंच जाएगी
1

इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट मध्य 2027 तक सरकार के पास पहुंच जाएगी.
 

2.कब से मानी जाएगी नई सिफारिशें

कब से मानी जाएगी नई सिफारिशें
2

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, और एरियर की गणना भी इसी तिथि से होगी. 
 

3.पुरानी भत्तों की व्यवस्था जारी रहेगी

पुरानी भत्तों की व्यवस्था जारी रहेगी
3

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में 7वीं Pay Commission के आधार पर जारी DA, HRA और TA तुरंत बंद नहीं होंगे. यानी जब तक नई रिपोर्ट लागू नहीं होती, तब तक पुरानी भत्तों की व्यवस्था जारी रहेगी और DA में छह महीने की नियमित बढ़ोतरी भी जारी रह सकती है. 

4.इनकम में बड़ा फेरबदल हो सकता है

इनकम में बड़ा फेरबदल हो सकता है
4

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में डर है कि यदि 8th Pay Commission की रिपोर्ट में भत्तों को समाप्त करने की सलाह दी गई, तो उनकी कुल इनकम में बड़ा फेरबदल हो सकता है. 
 

5.मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी

मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी
5

माना जा रहा है कि ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ही किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी. इसीलिए कर्मचारियों की उम्मीदें और चिंताएं दोनों ही बढ़ गई हैं कि नई भुगतान संरचना में उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसी रहेगी. 

