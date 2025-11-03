8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

बिजनेस
राजा राम | Nov 03, 2025, 07:09 PM IST
1.आयोग की अध्यक्षता जन देसाई करेंगी
आठवें वेतन आयोग का गठन औपचारिक रूप से हो चुका है और इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजन देसाई करेंगी. यह आयोग केंद्र सरकार के वेतन ढांचे, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा और कुछ महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा.
2.सबसे अहम चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर
सबसे अहम चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, वही गुणांक जो तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एंबिट कैपिटल के अनुमानों के मुताबिक, आयोग 1.8 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है.
3.क्या है अनुमान
अगर कोटक का अनुमान सही बैठता है और फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय होता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 32,400 रुपये तक पहुंच सकता है. यानी करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी कागजों पर दिखेगी.
4.महंगाई भत्ता शून्य पर रीसेट हो जाएगा
हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक वेतन वृद्धि इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि नया वेतनमान लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) शून्य पर रीसेट हो जाएगा. वर्तमान में डीए 58% है, जिसे मिलाकर वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 13-14 प्रतिशत के आसपास मानी जा रही है.
5.अधिक वेतन वृद्धि का संकेत
एंबिट कैपिटल के अनुमान थोड़ा ज्यादा उत्साहजनक हैं. उनका कहना है कि 2.15 का फिटमेंट फैक्टर तय हुआ तो कर्मचारियों को लगभग 34% तक की सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है. सबसे आशावादी स्थिति में 2.46 का फैक्टर 50% से अधिक वेतन वृद्धि का संकेत देता है.
6.पेंशनभोगियों को भी फायदा
आयोग की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि 68 लाख पेंशनभोगियों और कई राज्य सरकारों पर भी इसका असर होगा.
7.कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा उछाल
जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग अब कर्मचारियों के संगठनों, विशेषज्ञों और वित्तीय संस्थानों से परामर्श लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा. उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.