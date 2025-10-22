EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी
बिजनेस
राजा राम | Oct 22, 2025, 12:59 PM IST
1.EPFO नियमों में बड़ा बदलाव
EPFO ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए करोड़ों कर्मचारियों को राहत दी है. अब पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और लचीली हो गई है. नई व्यवस्था के तहत न सिर्फ पात्रता बढ़ाई गई है, बल्कि कागजी कार्रवाई भी काफी कम कर दी गई है.
2.PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं
नया नियम यह तय करता है कि सदस्य अब अपने पात्र PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं. पहले यह सुविधा केवल विशेष स्थितियों जैसे बेरोजगारी या रिटायरमेंट पर ही मिलती थी.
3.क्लेम प्रक्रिया आसान हो गई
निकासी से जुड़े 13 पुराने जटिल प्रावधानों को सरल बनाकर अब उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों। आवश्यक जरूरतें, आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां में बांटा गया है, जिससे क्लेम प्रक्रिया आसान हो गई है.
4.निकासी सीमा भी बढ़ा दी गई
शिक्षा और विवाह के लिए निकासी सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी कर सकते हैं, जबकि पहले संयुक्त रूप से केवल 3 बार की अनुमति थी.
5.न्यूनतम शर्त घटाकर अब 12 महीने
सेवा अवधि की न्यूनतम शर्त घटाकर अब 12 महीने कर दी गई है. यानी केवल एक साल नौकरी करने के बाद भी निकासी का विकल्प मिल सकता है.
6.फंड रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहे
अर्ली फाइनल सेटलमेंट के लिए प्रतीक्षा अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, ताकि सदस्य जल्दबाजी में पूरी राशि खत्म न कर दें और कुछ फंड रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहे.
7.भविष्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा
सदस्य के योगदान का कम से कम 25% हिस्सा खाते में बने रहना अनिवार्य है. यह हिस्सा 8.25% सालाना ब्याज कमाता रहेगा और भविष्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा. प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या फैक्ट्री बंद जैसे मामलों में अब कारण बताने की जरूरत नहीं है. साथ ही, डिजिटल प्रोसेसिंग के चलते आंशिक निकासी अब बिना पेपरवर्क के होगी और क्लेम तेजी से निपटेंगे.