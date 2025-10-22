FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

बिजनेस

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

EPFO ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए करोड़ों कर्मचारियों को राहत दी है. अब पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और लचीली हो गई है. नई व्यवस्था के तहत न सिर्फ पात्रता बढ़ाई गई है, बल्कि कागजी कार्रवाई भी काफी कम कर दी गई है.

राजा राम | Oct 22, 2025, 12:59 PM IST

1.EPFO नियमों में बड़ा बदलाव

EPFO नियमों में बड़ा बदलाव
1

EPFO ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए करोड़ों कर्मचारियों को राहत दी है. अब पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और लचीली हो गई है. नई व्यवस्था के तहत न सिर्फ पात्रता बढ़ाई गई है, बल्कि कागजी कार्रवाई भी काफी कम कर दी गई है.

2.PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं

PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं
2

नया नियम यह तय करता है कि सदस्य अब अपने पात्र PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं. पहले यह सुविधा केवल विशेष स्थितियों जैसे बेरोजगारी या रिटायरमेंट पर ही मिलती थी. 
 

3.क्लेम प्रक्रिया आसान हो गई

क्लेम प्रक्रिया आसान हो गई
3

निकासी से जुड़े 13 पुराने जटिल प्रावधानों को सरल बनाकर अब उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों। आवश्यक जरूरतें, आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां में बांटा गया है, जिससे क्लेम प्रक्रिया आसान हो गई है. 

4.निकासी सीमा भी बढ़ा दी गई

निकासी सीमा भी बढ़ा दी गई
4

शिक्षा और विवाह के लिए निकासी सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी कर सकते हैं, जबकि पहले संयुक्त रूप से केवल 3 बार की अनुमति थी. 

5.न्यूनतम शर्त घटाकर अब 12 महीने

न्यूनतम शर्त घटाकर अब 12 महीने
5

सेवा अवधि की न्यूनतम शर्त घटाकर अब 12 महीने कर दी गई है. यानी केवल एक साल नौकरी करने के बाद भी निकासी का विकल्प मिल सकता है. 
 

6.फंड रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहे

फंड रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहे
6

अर्ली फाइनल सेटलमेंट के लिए प्रतीक्षा अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, ताकि सदस्य जल्दबाजी में पूरी राशि खत्म न कर दें और कुछ फंड रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहे. 

7.भविष्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा

भविष्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा
7

सदस्य के योगदान का कम से कम 25% हिस्सा खाते में बने रहना अनिवार्य है. यह हिस्सा 8.25% सालाना ब्याज कमाता रहेगा और भविष्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा. प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या फैक्ट्री बंद जैसे मामलों में अब कारण बताने की जरूरत नहीं है. साथ ही, डिजिटल प्रोसेसिंग के चलते आंशिक निकासी अब बिना पेपरवर्क के होगी और क्लेम तेजी से निपटेंगे. 
 

