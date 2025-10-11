हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला
बिजनेस
राजा राम | Oct 11, 2025, 12:35 PM IST
1.मेडिकल हिस्ट्री जरूर जांचें
सबसे पहले, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले अपनी और अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री जरूर जांचें. इससे आप अपनी जरूरत के अनुसार सही प्लान चुन पाएंगे और बाद में क्लेम रिजेक्शन की समस्या से बच सकेंगे.
2.जरूर देख लें कि वेटिंग पीरियड कितना है
दूसरी बात, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक वेटिंग पीरियड होता है. आमतौर पर यह 30 दिनों का होता है, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए यह अवधि ज्यादा भी हो सकती है. इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि वेटिंग पीरियड कितना है.
3.जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो
तीसरी बात, जिस कंपनी से आप बीमा ले रहे हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें. अगर यह रेशियो कम है, तो क्लेम मिलने में परेशानी आ सकती है. हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो.
4.सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता
चौथी बात, सिर्फ कम प्रीमियम देखकर इंश्योरेंस न खरीदें. सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता. ऐसा प्लान लें जो आपके स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करे, भले ही उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा क्यों न हो.
5.कंपनी से जुड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें
पांचवीं और सबसे जरूरी बात, कंपनी से जुड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें.अगर कंपनी के पास ज्यादा नेटवर्क अस्पताल हैं तो आपको कैशलेस इलाज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी.
6.नियम और शर्तें जरूर पढ़ें
अंत में, किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसके नियम और शर्तें जरूर पढ़ें. एक्सक्लूजन, को-पेमेंट, और सब-लिमिट्स जैसे पॉइंट्स को नजरअंदाज न करें. समझदारी से चुना गया हेल्थ इंश्योरेंस भविष्य में बड़ी राहत दे सकता है.