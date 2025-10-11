FacebookTwitterYoutubeInstagram
'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें

What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन

बिजनेस

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरत बन गया है. इलाज के बढ़ते खर्च और अनिश्चित जीवनशैली के बीच एक सही बीमा योजना आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकती है. लेकिन इसे लेने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

Oct 11, 2025, 12:35 PM IST

1.मेडिकल हिस्ट्री जरूर जांचें

मेडिकल हिस्ट्री जरूर जांचें
1

सबसे पहले, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले अपनी और अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री जरूर जांचें. इससे आप अपनी जरूरत के अनुसार सही प्लान चुन पाएंगे और बाद में क्लेम रिजेक्शन की समस्या से बच सकेंगे.
 

2.जरूर देख लें कि वेटिंग पीरियड कितना है

जरूर देख लें कि वेटिंग पीरियड कितना है
2

दूसरी बात, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक वेटिंग पीरियड होता है. आमतौर पर यह 30 दिनों का होता है, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए यह अवधि ज्यादा भी हो सकती है. इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि वेटिंग पीरियड कितना है.
 

3.जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो

जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो
3

तीसरी बात, जिस कंपनी से आप बीमा ले रहे हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें. अगर यह रेशियो कम है, तो क्लेम मिलने में परेशानी आ सकती है. हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर हो.
 

4.सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता

सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता
4

चौथी बात, सिर्फ कम प्रीमियम देखकर इंश्योरेंस न खरीदें. सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता. ऐसा प्लान लें जो आपके स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करे, भले ही उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा क्यों न हो.

5.कंपनी से जुड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें

कंपनी से जुड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें
5

पांचवीं और सबसे जरूरी बात, कंपनी से जुड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें.अगर कंपनी के पास ज्यादा नेटवर्क अस्पताल हैं तो आपको कैशलेस इलाज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी.
 

6.नियम और शर्तें जरूर पढ़ें

नियम और शर्तें जरूर पढ़ें
6

अंत में, किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसके नियम और शर्तें जरूर पढ़ें. एक्सक्लूजन, को-पेमेंट, और सब-लिमिट्स जैसे पॉइंट्स को नजरअंदाज न करें. समझदारी से चुना गया हेल्थ इंश्योरेंस भविष्य में बड़ी राहत दे सकता है.

