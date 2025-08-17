भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं

5 . जियोमी (Xiaomi)

इस लिस्ट के आखिरी स्थान पर Xiaomi के स्मार्टफोन हैं. हालांकि Xiaomi की मार्केट में हिस्सेदारी पिछले साल की तुलना में काफी गिरी है. पहले मार्केट शेयर 13.5 प्रतिशत था. लेकिन अब कंपनी की मार्केट शेयर 9.6 प्रतिशत हो गई है. हालांकि गिरावट के बाद भी Xiaomi इस लिस्ट में शामिल है.

