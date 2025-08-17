भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार
भारत या श्रीलंका, किसने जीता है सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन
NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया
कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 10:38 PM IST
1.विवो (VIVO)
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन VIVO के बिकते हैं. कंपनी का मार्केट शेयर 19 प्रतिशत है. विवो पिछले 6 क्वार्टर से लगातार भारत में फोन की बाजार में टॉप पर बना हुआ है. हर साल इसके बिकनी की संख्या ज्यादा हो रही है.
2.सैमसंग (Samsung)
इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर Samsung का नाम है. सैमसंग के फोन भारत में काफी बिक रहे हैं. इसके मार्केट शेयर 14.5 प्रतिशत है. इसमें पिछले साल की तुलना में 21 फीसदी बढ़ोतरी हुई है.
3.ओप्पो (OPPO)
भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकने के मामले में OPPO तीसरे स्थान पर है. OPPO मार्केट शेयर 13.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है. पिछले साल के तुलना में इस साल काफी संख्या बढ़ी है.
4.रियलमी (REALME)
इस लिस्ट में REALME के फोन चौथे स्थान पर हैं. कंपनी के मार्केट शेयर 12.6 प्रतिशत है. भारत में REALME के यूजर्स हर साल बढ़ रहे हैं.
5.जियोमी (Xiaomi)
इस लिस्ट के आखिरी स्थान पर Xiaomi के स्मार्टफोन हैं. हालांकि Xiaomi की मार्केट में हिस्सेदारी पिछले साल की तुलना में काफी गिरी है. पहले मार्केट शेयर 13.5 प्रतिशत था. लेकिन अब कंपनी की मार्केट शेयर 9.6 प्रतिशत हो गई है. हालांकि गिरावट के बाद भी Xiaomi इस लिस्ट में शामिल है.