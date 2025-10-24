Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

1 . लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू

बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में आज से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है. आज नहाय-खाय के साथ इस पवित्र पर्व की शुरुआत हुई है. इस दिन व्रती स्नान करके आत्मशुद्धि के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे प्रसाद रूप में माना जाता है. चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल यानी कच्चे चावल का भात सेंधानमक (सेंधा नमक) में बनाकर खाया जाता है. यहीं से चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत का शुभारंभ होता है.

