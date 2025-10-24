Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन
चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम
Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें
ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...
Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय
कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video
Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट
बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते
नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी'
BRAND DESK
ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 07:08 PM IST
1.लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू
बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में आज से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है. आज नहाय-खाय के साथ इस पवित्र पर्व की शुरुआत हुई है. इस दिन व्रती स्नान करके आत्मशुद्धि के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे प्रसाद रूप में माना जाता है. चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल यानी कच्चे चावल का भात सेंधानमक (सेंधा नमक) में बनाकर खाया जाता है. यहीं से चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत का शुभारंभ होता है.
2.नहाय-खाय का अर्थ क्या है?
स्नान कर पवित्र भोजन करना. व्रती नदियों या तालाबों में स्नान के बाद लकड़ी के चूल्हे पर सात्विक भोजन बनाते हैं. इस चूल्हे में केवल आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है.
3.छठी मईया के पारंपरिक गीत गाती हैं महिलाएं
प्रसाद पकाने के समय महिलाएं छठी मईया के पारंपरिक गीत गाती हैं ,“केलवा जइहS हो छठी मइया” जैसी लोकधुनों से हर घर का माहौल भक्तिमय हो उठता है.
4.कल खरना के साथ व्रत की कठिन साधना शुरू होगी
कल खरना के साथ व्रत की कठिन साधना शुरू होगी. इस दिन व्रती नमक का पूर्ण त्याग कर केवल मीठा प्रसाद खाया जाएगा. खरना पर गुड़ की खीर यानी रसियाव और पूड़ी ग्रहण करते हैं. इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, जो तपस्या से कम नहीं. तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ महापर्व संपन्न होता है.
5.न पीले या लाल रंग के नए वस्त्र धारण करना चाहिए
व्रतीजन इस दौरान पीले या लाल रंग के नए वस्त्र धारण करते हैं. महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, माथे से लेकर सिर तक मांग भरती हैं और पूरे श्रद्धाभाव से छठी मईया की पूजा करती हैं. इस पर्व में भव्यता नहीं, बल्कि पवित्रता और अनुशासन की झलक होती है.
6.छठ का सबसे बड़ा नियम क्या है?
छठ का सबसे बड़ा नियम है सात्विकता. जिस घर में छठ पूजा होती है, उस घर के अन्य सदस्य भी चार दिनों तक बिना लहसुन-प्याज वाला भोजन करते हैं. व्रती जमीन पर चटाई या चादर बिछाकर ही सोते हैं और पूजा स्थल की शुद्धता बनाए रखते हैं. छठ मईया के कमरे में हर किसी का प्रवेश वर्जित होता है.
7.आत्मसंयम, पर्यावरण और परिवार की एकजुटता का अद्भुत संगम है छठ
छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम, पर्यावरण और परिवार की एकजुटता का अद्भुत संगम है. नदियों के किनारे दीपों की कतारें, मंगल गीतों की गूंज और सूर्य को अर्घ्य देने की झलक — सब मिलकर इसे एक जीवंत लोक उत्सव बना देते हैं. नहाय-खाय के साथ आज हर घर में शुरू हो गई है इस आस्था की अनोखी यात्रा, जो न सिर्फ सूर्य उपासना का प्रतीक है बल्कि मन, तन और घर की पवित्रता का संदेश