केंद्र सरकार 1 दिसंबर को लोकसभा में क्षेत्र तय करने और महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश करने जा रही है. अखिलेश यादव ने इस कदम को भाजपा की बड़ी गलती बताया है और सांसदों को खिलाफ वोट देने का व्हिप जारी किया है.

भावेष पांडेय

महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में है। केंद्र सरकार 1 दिसंबर को लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पेश करने जा रही है। सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के बीच समर्थन और विरोध की स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल बताया है। सपा ने अपने सांसदों को विधेयक के खिलाफ मतदान करने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा का विरोध उसके लिए राजनीतिक रूप से चुनौती बन सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर सपा इस विधेयक का विरोध क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित है या फिर महिला प्रतिनिधित्व और सम्मान को लेकर पार्टी का अपना पुराना रिकॉर्ड भी इस विरोध की वजह बन सकता है? क्या सपा नहीं चाहती कि महिला अधिकारों के मुद्दे पर उसके पुराने शासनकाल की भी पड़ताल हो?

अखिलेश यादव ने 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी। उस समय उनके पास सरकार चलाने और अपनी नीतियों को लागू करने का पूरा अवसर था। लेकिन 15 मार्च 2012 को गठित शुरुआती मंत्रिमंडल में 19 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्यमंत्रियों के बीच केवल एक महिला मंत्री अरुणा कुमारी कोरी थीं। उन्हें महिला कल्याण और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। यह स्थिति महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर तत्कालीन सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।

महिला आरक्षण की वकालत करने वाली सपा से यह सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है कि जब उसे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का अवसर मिला था, तब मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उसने क्या प्रयास किए? महिला सशक्तीकरण केवल आरक्षण की मांग करने से पूरा नहीं होता, बल्कि सत्ता और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने से होता है।

महिला सुरक्षा को लेकर भी सामने आएंगे पुराने रिकॉर्ड

सपा की राजनीति में महिला सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में भी महिला अपराध से जुड़े कई मामले सामने आए थे। कई वेबसाइटों ने तो उस दौर में उत्तर प्रदेश को 'रेप कैपिटल ऑफ इंडिया' तक कहा था। महिला अपराध के मामलों में भी बढ़ोतरी की बात सामने आई थी। सपा राज में ही बसपा सुप्रीमो मायावती को जान से मारने के प्रयास से लेकर उन पर अभद्र टिप्पणियों तक के मामले भी चर्चा में रहे थे। ऐसे में महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर सपा के पुराने शासनकाल की चर्चा एक बार फिर हो सकती है।

PDA और आधी आबादी के सम्मान पर भी उठेंगे सवाल

अखिलेश यादव इन दिनों PDA के नारे के सहारे अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हैं। वह कह चुके हैं कि उनके PDA में 'A' का मतलब आधी आबादी है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे किए हैं। लेकिन महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का विरोध करने के सपा के फैसले पर सवाल उठना तय है। यदि पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया तो उसके महिला सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व से जुड़े वादों की भी पड़ताल होगी।

सवाल यह भी उठेगा कि जब महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात आई, तब सपा ने क्या रुख अपनाया? एक तरफ पार्टी आरक्षण और सामाजिक न्याय की पैरोकारी करती है, दूसरी तरफ महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का विरोध कर रही है। ऐसे में उसके राजनीतिक रुख और वादों के बीच का अंतर बहस का विषय बन सकता है।

2027 के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व बनेगा बड़ा मुद्दा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा अहम हो सकता है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की भूमिका चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण है। आधी आबादी केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राजनीतिक और चुनावी फैसलों में भी अहम भागीदारी रखती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों से यह सवाल पूछा जाएगा कि वे महिलाओं को कितनी राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास क्या ठोस योजना है।

सपा के लिए चुनौती यह होगी कि वह महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के विरोध का अपना आधार स्पष्ट करे और बताए कि महिला आरक्षण में सामाजिक न्याय की मांग को वह अपने संगठन, उम्मीदवारों के चयन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस तरह लागू करेगी। वहीं, उसके पुराने शासनकाल का रिकॉर्ड भी इस बहस का हिस्सा बन सकता है।

आखिरकार, महिला आरक्षण का मुद्दा केवल संसद में किसी विधेयक के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक दलों की सोच, उनकी नीतियों और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में स्थान देने की प्रतिबद्धता की भी परीक्षा है। 2027 के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व पर होने वाली बहस में सपा के वर्तमान रुख के साथ उसके पुराने रिकॉर्ड की भी पड़ताल होगी।

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं।)