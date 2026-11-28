यूपी में 2017 के बाद संगीन जुर्म 53 फीसदी घटे हैं और दंगे शून्य हुए हैं. मिशन शक्ति और कड़े फैसलों से यूपी में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है.

डॉ. पतंजलि मिश्र

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून-व्यवस्था और असुरक्षा का माहौल लंबे समय तक ऐसा मुद्दा रहा, जो प्रदेश की पहचान के साथ जुड़ा रहा. इतनी बड़ी आबादी और संसाधन होने के बावजूद यहां कोई निवेशक आने को तैयार नहीं था. देश की राजनीति तय करने वाले इस प्रदेश का राजनीतिक महत्व तो बढ़ रहा था, लेकिन विकास, सुरक्षा और छवि के लिहाज से इसकी गिनती पिछड़े राज्यों में होती थी. लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश ने अपनी इस छवि को बदलने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित करने की नीति ने प्रदेश के विकास की नई पटकथा लिखी.

यही वजह है कि आज योगी मॉडल केवल कानून-व्यवस्था का उदाहरण नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव का भी आधार बन चुका है. पिछले 10 वर्षों में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं, जिनके चलते यह कहा जा सकता है कि आज का योगी मॉडल सभी पार्टियों के लिए आदर्श मॉडल है. भले ही भविष्य में बीजेपी की सरकार न रहे, लेकिन अब जब भी कोई सरकार बनेगी, उसे इन रास्तों पर चलना ही होगा.

इसका ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में भी देखने को मिलता है. जहां सपा ने महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे किए हैं, वहीं उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों. सपा का यह वादा ऐसे ही नहीं है. यह योगी सरकार के 10 साल के कामकाज की वजह से बनी उस छवि का नतीजा है, जिसने अखिलेश यादव को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है. क्योंकि योगी का सुरक्षा मॉडल देश में सराहा जाता है और यही उसकी मजबूती है. ऐसे में अखिलेश इससे पीछे नहीं हट सकते.

दंगों और अपराध से बाहर निकलता उत्तर प्रदेश

किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त शांति और सुरक्षा होती है. निवेश, उद्योग और व्यापार तभी फलते-फूलते हैं, जब कारोबारी को अपनी संपत्ति और नागरिक को अपने जीवन की सुरक्षा का भरोसा हो. 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक सांप्रदायिक दंगे दर्ज हुए थे. वहीं, 2017 के बाद बड़े सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं लगभग शून्य पर पहुंच गईं. जघन्य अपराधों में भी 2016 के मुकाबले करीब 53 प्रतिशत की कमी आई.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वॉड और फास्ट ट्रैक अदालतों जैसे कदमों ने सुरक्षा के सवाल को सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया. यह बदलाव केवल अपराध के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की उस कार्यशैली को दर्शाता है, जिसमें कानून का भय अपराधियों में और सुरक्षा का भरोसा आम नागरिक में पैदा करना लक्ष्य है. सीएम खुद भी मंचों से ऐलान करते हैं कि अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो हम अगले चौराहे पर ढेर कर देंगे.

सुरक्षित माहौल ने निवेश के लिए खोले दरवाजे

योगी सरकार ने यह समझा कि कानून-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. जिस प्रदेश में कारोबारी को सुरक्षा का भरोसा नहीं होगा, वहां निवेश की संभावनाएं भी सीमित रहेंगी. बेहतर कानून-व्यवस्था ने निवेशकों के बीच उत्तर प्रदेश की स्वीकार्यता बढ़ाई. 2017 के बाद प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर भी उतर गई हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने 12वें-14वें स्थान से शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की श्रेणी तक का सफर तय किया. यह बदलाव बताता है कि सरकार ने निवेश को केवल सम्मेलन और घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया.

13 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक अर्थव्यवस्था का विस्तार

योगी मॉडल का प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार में भी दिखाई देता है. वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 13.3 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में करीब 30 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई. वर्ष 2025-26 के लिए 36 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की बढ़ती हिस्सेदारी ने उत्तर प्रदेश को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है.

एक्सप्रेसवे का विस्तार, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं, औद्योगिक क्लस्टर और बेहतर कनेक्टिविटी इस आर्थिक बदलाव के महत्वपूर्ण आधार हैं. सरकार का सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड यानी सुरक्षा, स्थिरता और गति का फ्रेमवर्क इसी सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास है.

सुरक्षा से समृद्धि तक, यही है योगी मॉडल की असली पहचान

उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती केवल निवेश प्रस्ताव जुटाने की नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, उत्पादन और स्थानीय समृद्धि में बदलने की है. इसके लिए कानून का राज, प्रशासनिक जवाबदेही, बेहतर बुनियादी ढांचा और निवेशकों का भरोसा अनिवार्य है. योगी सरकार ने इन सभी मोर्चों को एक साथ साधने की कोशिश की है.

उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलकर एक नए आर्थिक और औद्योगिक प्रदेश के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया है. यह परिवर्तन बताता है कि सुरक्षा और विकास एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं. योगी मॉडल का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि कानून का राज मजबूत होगा, तभी निवेश आएगा, उद्योग बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. व्यापार से सुरक्षा और सुरक्षा से समृद्धि तक का यह सफर ही उत्तर प्रदेश के बदलते मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं.)

