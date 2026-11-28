'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का महाअभियान चलाया. पिछले 5 सालों में 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इन डिजिटल उपकरणों से जोड़ा जा चुका है.

- दिग्विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं संस्थापक निदेशक, हाउस ऑफ पॉलिटिकल एंपॉवरमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन

19वीं सदी के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा ही सामाजिक समानता और मुक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है. उनका मानना था कि जब समाज के वंचित, शोषित और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा, तभी वास्तविक समानता की स्थापना होगी. उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और योजनाओं का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने फुले के इस विचार को केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पारदर्शी रोजगार, डिजिटल समावेशन, नारी स्वावलंबन और अंत्योदय के धरातल पर उतारकर समतामूलक समाज की नींव रखी है.

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया: सिफारिश और भ्रष्टाचार से मुक्ति

समतामूलक समाज की पहली शर्त अवसरों की समानता है. वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं पर भाई-भतीजावाद, जातिवाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहते थे. इससे गरीब और प्रतिभाशाली युवाओं का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा था. योगी सरकार ने इस परिपाटी को बदलते हुए चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार किए. तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली, पारदर्शी दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त करने जैसे कदमों से 'मेरिट' को सर्वोपरि बनाया गया. पिछले साढ़े नौ वर्षों में राज्य के लगभग पौने दस लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव या रिश्वत के सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं. जब एक साधारण किसान या श्रमिक का बेटा अपनी योग्यता के बल पर प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक या पुलिसकर्मी बनता है, तो समाज में समानता का संदेश स्वतः प्रसारित होता है.

छात्रवृत्ति और अभ्युदय योजना: वंचितों को समान अवसर

आर्थिक अभाव किसी भी मेधावी छात्र की प्रगति में बाधक न बने, इसके लिए राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जोड़ दिया है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लाखों विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति भेजी जा रही है. वर्ष 2026 में ही एक चरण में 28 लाख से अधिक छात्रों को 3,350 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की बड़ी हिस्सेदारी रही.

इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी कोचिंग गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ी बाधा थी. इस खाई को पाटने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' की शुरुआत की. आज प्रदेश में 150 से अधिक अभ्युदय केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों विद्यार्थियों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेईई और एनडीए जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री और वरिष्ठ आईएएस-पीसीएस अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा है. इस योजना के ठोस परिणाम भी सामने आए हैं. राजधानी लखनऊ के भागीदारी भवन स्थित आवासीय केंद्र सहित विभिन्न जिलों से दर्जनों अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा, नीट और जेईई परीक्षाओं में सफलता हासिल की है.

डिजिटल बराबरी और ऑपरेशन कायाकल्प: बुनियादी शिक्षा में क्रांति

आधुनिक युग में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता भी समानता का एक महत्वपूर्ण पैमाना है. कोरोना काल के बाद उत्पन्न हुए 'डिजिटल डिवाइड' को समाप्त करने के लिए सरकार ने 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का महाअभियान चलाया. पिछले पांच वर्षों में 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इन डिजिटल उपकरणों से जोड़ा जा चुका है. इससे गांवों और गरीब परिवारों के विद्यार्थी भी ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लाइब्रेरी और वैश्विक ज्ञान से जुड़ सके हैं.

बुनियादी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'ऑपरेशन कायाकल्प' एक मील का पत्थर साबित हुआ है. ग्राम पंचायत, मनरेगा और सीएसआर फंड के समन्वय से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया गया है. इनमें स्वच्छ पेयजल, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, टाइल्स युक्त फर्श, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं. वर्ष 2017 में जहां मात्र 36-38 प्रतिशत स्कूलों में ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं, वहीं आज 96 प्रतिशत से अधिक सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं. निशुल्क यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग और किताबों के लिए डीबीटी की व्यवस्था ने गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है.

नारी सशक्तीकरण: जन्म से लेकर उद्यमिता तक बराबरी

किसी भी समाज को तब तक समतामूलक नहीं कहा जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी को समान अधिकार और सम्मान न मिले. प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, लिंगानुपात में सुधार करने और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2019 में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' लागू की गई. सरकार ने अप्रैल 2024 से इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. यह राशि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश लेने तक छह चरणों में दी जाती है. जनवरी 2026 तक 26.81 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं. इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है.

सुरक्षा और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया. इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या वर्ष 2017 के लगभग 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई है. इसके साथ ही, तीन समर्पित महिला पीएसी बटालियनों का गठन भी किया गया है. आर्थिक मोर्चे पर 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान', 'यूपी स्टार्टअप नीति' और 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' ने महिलाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनाया है. पारंपरिक कारीगरों को 10 दिन का प्रशिक्षण देने के साथ टूलकिट और ऋण उपलब्ध कराने वाली विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में महिलाओं को विशेष वरीयता दी गई है. वहीं, प्रदेश के 24,000 से अधिक स्टार्टअप्स में से आधे से ज्यादा का नेतृत्व आज महिलाएं कर रही हैं. महिला कार्यबल की भागीदारी दर भी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत के पार पहुंच गई है.

अंत्योदय और संवेदनशील शासन: कोई पीछे न छूटे

समानता की यह यात्रा केवल शहरों या विकसित जिलों तक सीमित नहीं है. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम' शुरू किया. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक सबसे पिछड़े ब्लॉकों को चिह्नित कर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े 50 संकेतकों पर तेजी से काम किया जा रहा है. इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम' के माध्यम से युवाओं को इन विकास खंडों की विकास यात्रा में प्रत्यक्ष भागीदार बनाया गया है.

संवेदनशील शासन का एक बड़ा उदाहरण 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' है. कोविड-19 महामारी या अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों को समाज की मुख्यधारा से कटने से बचाने के लिए सरकार ने उनके अभिभावक की भूमिका निभाई. इस योजना के तहत एक लाख से अधिक बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता, शिक्षा की व्यवस्था और अनाथ बेटियों के विवाह के लिए 1.01 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर उनके सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था की गई है.

शासन और जनता के बीच की दूरी मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नियमित रूप से लखनऊ और गोरखपुर में 'जनता दर्शन' का आयोजन करते हैं. बिना किसी भेदभाव या सिफारिश के समाज के सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा रख सकता है. यह पीड़ा भूमि विवाद से जुड़ी हो सकती है या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार.

समग्र रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक के भीतर हुए नीतिगत बदलावों ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया है. हालांकि, किसी भी विशाल जनसंख्या वाले राज्य में योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर जागरूकता बनाए रखना एक सतत चुनौती है, जिस पर विपक्ष और नीति विश्लेषक समय-समय पर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं. इसके बावजूद, पारदर्शी भर्ती, डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति, अभ्युदय कोचिंग, ऑपरेशन कायाकल्प और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं ने यह सिद्ध किया है कि जब शासन की मंशा स्पष्ट हो, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के सपनों के अनुरूप एक ऐसा समतामूलक समाज निर्मित किया जा सकता है, जहां हर नागरिक को अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने का समान अधिकार प्राप्त हो.

