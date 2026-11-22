सहारनपुर सर्किट हाउस में 21 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट जज के स्वागत में तैनात यूपी पुलिस ने सांसद ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया.

डॉ. अश्वनी अवस्थी

सहारनपुर के सर्किट हाउस में शनिवार, 21 नवंबर 2026 को हुई घटना सामान्य प्रशासनिक गफलत नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के स्वागत के लिए तैनात यूपी पुलिस की टीम ने बिना किसी पहचान-पुष्टि के AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया. ओवैसी करीब 11-11:30 बजे अपने काफिले और सुरक्षा दल के साथ पहुंचे थे, जबकि न्यायाधीश अभी नहीं आए थे. पुलिसकर्मियों ने काफिले और सुरक्षा को देखकर भ्रम में उन्हें ही सलामी दी. यह स्पष्ट प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, जिसकी जांच एसएसपी ने एसपी ग्रामीण मयंक पाठक को सौंपी है.

यूपी पुलिस की लापरवाही: पहचान के बिना सलामी

गार्ड ऑफ ऑनर हर किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता. यह औपचारिक सम्मान है, जो तय नियमों, पुलिस ड्रिल मैनुअल और विभागीय प्रक्रियाओं के तहत संवैधानिक पदों, न्यायाधीशों, वरिष्ठ सैन्य/पुलिस अधिकारियों या विशिष्ट अवसरों पर दिया जाता है. सांसद या राजनीतिक नेता होने मात्र से इसकी पात्रता नहीं होती. यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जैसे अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रोटोकॉल के बाहर यह सम्मान नहीं दिया जा सकता.

जज के लिए तैनात टीम ने बिना फोटो, नाम या आधिकारिक पुष्टि के सलामी देकर नियमों की धज्जियां उड़ा दीं. सर्किट हाउस जैसे संवेदनशील स्थान पर तैनाती की जिम्मेदारी और समन्वय की कमी सामने आई. पुलिस अधीक्षक (नगर) व्योम बिंदल ने इसे अनजाने में हुई गलती बताया, लेकिन लापरवाही की गंभीरता कम नहीं होती. जांच का आदेश देना सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि इतने स्पष्ट प्रोटोकॉल के बावजूद यह चूक कैसे हुई. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा, जो दर्शाता है कि घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

ओवैसी का व्यवहार: तुरंत स्पष्ट करने के बजाय सलामी स्वीकार करना

ओवैसी ने आराम से खड़े होकर सलामी स्वीकार की. बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें खड़े होने को कहा, इसलिए वे खड़े हो गए और उन्हें कारण की जानकारी नहीं थी. यह सफाई कमजोर लगती है. वे बैरिस्टर हैं (लंदन के लिनकन्स इन से बार-एट-लॉ), पांच बार के सांसद हैं और 2004 से यानी करीब 22 साल से संसद में हैं. सरकारी नियमों, प्रोटोकॉल और संवैधानिक परंपराओं से वे पूरी तरह परिचित हैं.

ऐसे अनुभवी राजनेता से उम्मीद थी कि वे तुरंत रुकते, पहचान स्पष्ट करते और कहते कि यह सम्मान उनके लिए नहीं है. बजाय इसके उन्होंने सलामी ले ली और अंदर चले गए. उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे और दोनों 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के तहत सक्रिय हैं. कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच माहौल बनाने के लिए जानबूझकर गार्ड ऑफ ऑनर लेते रहना राजनीतिक लाभ लेने जैसा लगता है. पांच बार के सांसद से बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी. वीडियो में वे सलामी लेते नजर आए, जो उनके अनुभव के विपरीत था.

प्रोटोकॉल की स्पष्टता और जिम्मेदारी

गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी न्यायाधीश के लिए की गई थी. ओवैसी का दौरा मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था या अचानक था, फिर भी पुलिस ने काफिले को देखकर गलतफहमी पाल ली. यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि समन्वय और प्रशिक्षण की कमी दर्शाती है. जांच में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों.

ओवैसी की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. अनुभवी सांसद होने के नाते उन्हें प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहिए था, न कि इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना. वाहवाही लूटने का यह नाटक न सिर्फ प्रोटोकॉल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि जनता में भ्रम भी पैदा करता है.

यह घटना यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही और ओवैसी के बचकाने राजनीतिक नाटक दोनों को उजागर करती है. प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. पारदर्शी जांच के साथ दोषियों पर उचित कार्रवाई हो. साथ ही, अनुभवी राजनेताओं से भी जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए. गलतफहमी में दी गई सलामी को जानबूझकर स्वीकार करना न तो गरिमामय था और न ही उचित. ऐसे प्रकरणों से व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जिसे सुधारना जरूरी है.

(लेखक पीएचडी (भूगोल) हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)