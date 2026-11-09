Opinion: अयोध्या से CM योगी ने दिया 80 बनाम 20 का चुनावी संदेश, गहरे हैं इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से 80 बनाम 20 का संदेश देकर चुनावी बहस को एक नया आयाम दिया है.

भावेष पांडेय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से 80 बनाम 20 का संदेश देकर चुनावी बहस को एक नया आयाम दिया है. एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 80 फीसदी मतदाता सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मुद्दों पर एनडीए के साथ खड़े हैं. पहली नजर में ये बयान भाजपा के चुनावी एजेंडे और उसके राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन लगता है, लेकिन इसके मायने इससे कहीं अधिक गहरे हैं. दरअसल, योगी का ये संदेश केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक शक्ति के एक बड़े विचार को सामने रखता है.

अयोध्या से निकला संदेश, एकता की सांस्कृतिक जमीन

इस संदेश के लिए अयोध्या का चयन अपने आप में महत्वपूर्ण है. अयोध्या केवल भगवान श्रीराम की जन्मभूमि नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना और एकता का प्रतीक भी है. भगवान राम का चरित्र समाज को जोड़ने, सबको साथ लेकर चलने और अलग-अलग वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने का आदर्श प्रस्तुत करता है. निषादराज से उनकी मित्रता, शबरी के प्रति उनका स्नेह और वानर सेना को साथ लेकर लंका विजय का प्रसंग इस बात का उदाहरण है कि राम का व्यक्तित्व किसी सामाजिक विभाजन में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के विचार में विश्वास करता है.

इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि का लंबा कानूनी और सामाजिक संघर्ष चला. पीढ़ियों तक चले इस संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ. ये घटनाक्रम भी एक बड़े सांस्कृतिक संकल्प और सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया. ऐसे में योगी आदित्यनाथ का इसी धरती से एकता का संदेश देना केवल संयोग नहीं माना जा सकता. वो अयोध्या की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मृति को वर्तमान राजनीति के साथ जोड़ते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज की सामूहिक शक्ति ही बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आधार बनती है.

बिखराव से कमजोरी, एकजुटता से राजनीतिक शक्ति

योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में बार-बार सामाजिक विभाजन को भारत की ऐतिहासिक कमजोरियों से जोड़ते रहे हैं. उनका ‘एक रहोगे तो नेक रहोगे’ का संदेश इसी सोच का विस्तार है. उनके अनुसार, समाज जब जाति, क्षेत्र और छोटे-छोटे स्वार्थों में बंटता है तो उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर होती है. इसके विपरीत, जब समाज साझा सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक हितों के आधार पर एकजुट होता है तो वो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अधिक प्रभावी बनता है.

यही वो बिंदु है, जहां 80 बनाम 20 का संदेश भाजपा के लिए एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का रूप लेता है. भाजपा की राजनीति लंबे समय से हिंदुत्व, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकजुटता के इर्द-गिर्द अपना व्यापक जनाधार बनाने की कोशिश करती रही है. उत्तर प्रदेश में गैर-यादव पिछड़े वर्गों, गैर-जाटव दलितों और सवर्ण समुदायों के बीच उसका सामाजिक विस्तार इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है. ऐसे में योगी का एकता पर जोर इन अलग-अलग सामाजिक समूहों को साझा राजनीतिक मंच पर जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.

दूसरे राज्यों में भी दिखा एकजुटता के नैरेटिव का असर

लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था की बटोगे तो कटोगे. इसके बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो ये समझ आयेगा की कैसे इस नारे ने बीजेपी को मजबूती दी है. महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने हर जगह जीत हासिल की. उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के सामने यही चुनौती है कि वो अलग-अलग जातीय और सामाजिक समूहों को केवल चुनावी गठबंधन तक सीमित न रखकर एक साझा राजनीतिक विचार से जोड़ सके. योगी का 80 बनाम 20 का संदेश इसी दिशा में एक राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करता है.

2027 की लड़ाई में एकता बनाम बिखराव का सवाल

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की PDA राजनीति सामाजिक समूहों को अलग-अलग पहचान और प्रतिनिधित्व के आधार पर एकजुट करने का प्रयास करती है. ऐसे में भाजपा के सामने अपनी सामाजिक एकजुटता की अवधारणा को मजबूत करने की चुनौती है. योगी आदित्यनाथ का संदेश इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जवाब भी है. वो चुनावी विमर्श को जातीय हिस्सेदारी से आगे ले जाकर सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं.

इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि योगी ने इसे किसी सामान्य चुनावी सभा के बजाय अयोध्या से दिया. राम की नगरी से निकला एकता का संदेश राजनीतिक सीमाओं से आगे जाकर सांस्कृतिक भावनाओं को भी स्पर्श करता है. भाजपा के लिए ये संदेश सामाजिक समीकरणों को व्यापक हिंदू पहचान के सूत्र में पिरोने का माध्यम बन सकता है.

2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी वैचारिक जमीन तैयार होने लगी है. योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भाजपा की चुनावी लड़ाई केवल सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक नैरेटिव की लड़ाई भी होगी. इसीलिए 80 बनाम 20 का उनका संदेश महज चुनावी नारा नहीं है. ये भाजपा की उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बिखरे सामाजिक समूहों को एक साझा पहचान और सामूहिक शक्ति के विचार से जोड़कर चुनावी बढ़त हासिल करने की कोशिश की जा रही है. अयोध्या की धरती से दिया गया ये संदेश इसी कारण 2027 की राजनीति में दूरगामी महत्व रखता है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)