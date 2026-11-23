'आस्था के साथ आर्थिकी' को जोड़ने की योगी सरकार की नीति ने यह सुनिश्चित किया है कि काशी में जलने वाला प्रत्येक दीप अपनी सकारात्मक ऊर्जा और निस्वार्थ प्रकाश से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर-आंगन को भी खुशहाली और आर्थिक समृद्धि से जगमगा दे.

- प्रो. संजय सिन्हा, डीन, स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

कार्तिक पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर अविनाशी काशी एक बार फिर उस अलौकिक और विहंगम दृश्य की साक्षी बनने जा रही है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों और शास्त्रों में देव दीपावली के रूप में किया गया है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से उतरकर काशी के घाटों पर दीपावली मनाने आते हैं. शिव की नगरी काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर जब ग्यारह लाख मिट्टी के दीप एक साथ झिलमिलाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा मानो पूरी आकाशगंगा स्वयं धरती पर उतर आई हो.

यह आकाशगंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का दृश्य रूप है, जिसमें वे सनातन आस्था को सांस्कृतिक गौरव और चेतना के रूप में देखते हैं. यही विजन धार्मिक धरोहरों को आध्यात्मिक पर्यटन के सहारे स्थानीय आर्थिकी और आजीविका का सशक्त आधार बनाता है. 'आस्था के साथ आर्थिकी' को जोड़ने की योगी सरकार की नीति ने यह सुनिश्चित किया है कि काशी में जलने वाला प्रत्येक दीप अपनी सकारात्मक ऊर्जा और निस्वार्थ प्रकाश से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर-आंगन को भी खुशहाली और आर्थिक समृद्धि से जगमगा दे.

नदियां सदियों से जीवनदायिनी रही हैं. गंगा के किनारे बसे शहर इस सत्य के साक्षी हैं. प्रयागराज में कुंभ और माघ मेले के दिनों में नाविक, तीर्थ-पुरोहित और कारीगर साल भर की कमाई समेटते हैं. काशी में घाटों के दीप कुम्हार का चूल्हा जलाते हैं और नाव मल्लाह का परिवार पालती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 'विरासत के साथ विकास' का जो यथार्थवादी रूप सामने रखा है, काशी की देव दीपावली उसी का प्रकटीकरण है. यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि हमारे पर्व, त्योहार और सांस्कृतिक धरोहरें मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार हैं. इसी को हम 'गंगा पर रोजी' या गंगा आधारित आर्थिकी कह सकते हैं.

देव दीपावली किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं

इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है कि जब काशी के घाटों पर ग्यारह लाख दीप जलते हैं, तो कितने हाथों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है. जब राज्य सरकार इस आयोजन को भव्य और वैश्विक रूप देती है, तो वह परोक्ष रूप से कुम्हार, तेल पेरने वाले किसान, रुई कातने वाली बुजुर्ग महिला और फूल उगाने वाले किसानों की आजीविका सुनिश्चित करती है. 'गंगा पर रोजी' की बात काशी के निषाद और मल्लाह समुदाय के बिना पूरी तरह अधूरी है. गंगा की लहरों पर अपनी नावें खेकर जीवनयापन करने वाले इन नाविकों के लिए देव दीपावली किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है. योगी सरकार द्वारा पर्यटन को दिया गया अभूतपूर्व बढ़ावा, सुरक्षित माहौल और काशी विश्वनाथ धाम के नव्य-भव्य स्वरूप के कारण आज काशी में पर्यटकों की संख्या में जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, उसका सबसे सीधा और पारदर्शी लाभ इन नाविकों को मिल रहा है.

देव दीपावली पर जब देश-दुनिया से आए लाखों पर्यटक घाटों की छटा देखने के लिए बजड़ों, नावों और क्रूज पर सवार होंगे, तो वह दिन इन नाविकों के लिए साल की सबसे बड़ी कमाई का दिन होगा. साधारण बजड़ों और छोटी नावों से लेकर अत्याधुनिक रो-रो बोट और अलकनंदा क्रूज तक, सब कुछ हफ्तों पहले से बुक हो चुका है. नाविकों की यह आय उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त करती है. यही योगी सरकार के सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वह व्यावहारिक पक्ष है, जो धर्म और अर्थ के समन्वय की वकालत करता है.

देव दीपावली के इस भव्य प्रकाश में काशी का सेवा और आतिथ्य क्षेत्र जगमगा उठता है. बनारस और उसके आसपास के सभी छोटे-बड़े होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और होमस्टे पूरी तरह पर्यटकों से भर चुके हैं. यह पर्यटन बूम बड़े उद्योगपतियों या पूंजीपतियों से लेकर ई-रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चालक, टैक्सी वाले, टूर गाइड और सड़क किनारे बनारसी चाट-पकौड़े तथा कुल्हड़ वाली चाय बेचने वाले छोटे दुकानदारों तक, सभी की जेबों में सीधे पैसा पहुंचाता है. बनारसी पान की दुकानों से लेकर विश्वप्रसिद्ध बनारसी साड़ी के बुनकरों तक, हर कोई इस उत्सव की आर्थिक लहर का सीधा लाभ उठा रहा है.

विदेशी और घरेलू पर्यटक जब काशी की तंग लेकिन रंगीन गलियों में घूमते हैं, तो वे यहां के हथकरघा उत्पादों, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौनों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की भी जमकर खरीदारी करते हैं. योगी सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) जैसी दूरदर्शी योजनाओं ने इन स्थानीय हस्तशिल्पियों को पहले ही एक बड़ा और व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराया है और देव दीपावली जैसे आयोजन इस बाजार में मांग के उत्प्रेरक का काम करते हैं. इससे पलायन रुकता है और स्थानीय स्तर पर ही स्वावलंबन का एक मजबूत ढांचा खड़ा होता है.

काशी में जलेंगे ग्यारह लाख दीप

कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में जलने वाले ग्यारह लाख दीप जब अपनी लौ के साथ ऊपर उठेंगे, तो वे केवल अंधकार को दूर नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के उस नव-निर्माण की कहानी भी कहेंगे, जो अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़कर आधुनिकता के आसमान को छूने की आकांक्षा रखता है. पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे राज्य सरकार ने अयोध्या के दीपोत्सव, मथुरा-वृंदावन के रंगोत्सव और काशी की देव दीपावली को वैश्विक ब्रांडिंग दी है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात को भली-भांति समझा है कि भारत का मन धर्म और अध्यात्म में बसता है. इस मन को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन कनेक्टिविटी, कानून-व्यवस्था और सुशासन के साथ जोड़ना जरूरी था और इसी वजह से रोजगार और विकास के ऐसे अवसर पैदा हुए हैं, जो किसी भी स्थापित पश्चिमी आर्थिक मॉडल की तुलना में अधिक टिकाऊ, समावेशी और जन-केंद्रित हैं.

गंगा के तट पर जलने वाला एक-एक दीप इस बात के प्रमाण के रूप में रोशन होता है कि यदि दृष्टि सही हो, तो धर्म जीवन को और समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के वर्तमान को भी संवारता है. काशी में गंगा के घाटों पर जब दीपों की यह अंतहीन श्रृंखला प्रज्वलित होगी, तो उसमें देवताओं के आशीर्वाद के साथ ही लाखों कामगारों, नाविकों, बुनकरों और शिल्पियों के चेहरों की चमक भी होगी. देव दीपावली का यह प्रकाश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते प्रदेश के सतत भविष्य का वह सूर्योदय है, जिसकी रश्मियां गंगा की लहरों से उठकर पूरे समाज के हर वर्ग को आलोकित करेंगी

