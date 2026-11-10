Opinion: कारसेवक पर गोली चलवाने जैसे जघन्य अपराध का बचाव! सनातन धर्म पर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही सपा

समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर, सनातन धर्म और कृष्णभक्ति की बातें कर रहे हैं.

डॉ. अश्वनी अवस्थी

यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर, सनातन धर्म और कृष्णभक्ति की बातें कर रहे हैं. अयोध्या को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. अब तो चर्चा ये भी है कि वो जल्द ही राम मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं. लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश के इस बदले हुए रुख के बीच सपा के नेता सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं. कभी पार्टी के प्रवक्ता हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं तो कभी उनके सांसद कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना को जायज ठहराते हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर सनातन धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी का वास्तविक स्टैंड क्या है?

बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय का कारसेवकों पर गोली चलाने के तत्कालीन आदेश को सही ठहराना इसी बहस को फिर सामने ले आया है. सवाल सिर्फ एक नेता के बयान का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विरासत और विचारधारा का है, जिससे समाजवादी पार्टी आज भी अपना रिश्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई है.

1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिससे पार्टी आज भी खुद को अलग नहीं कर पाई है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कई मौकों पर इस फैसले का बचाव किया था. कभी मुलायम सिंह ने कहा था कि देश की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था. यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ती तो इससे अधिक लोगों की जान जाने का जोखिम भी स्वीकार करते. वहीं, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संसद में कहा था कि कारसेवकों पर गोली चलवाने को लेकर सपा नेताओं को कोई पछतावा नहीं था.

सनातन पर आखिर सपा का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं?

सनातन पांडेय ने कहा कि अगर कारसेवकों पर गोली नहीं चलाई जाती तो गृह युद्ध छिड़ जाता. उन्होंने मुलायम सिंह यादव के इस फैसले को सही ठहराया. उनके इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सनातन धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं रख पा रही है? एक तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर की बात कर रहे हैं और अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता सनातन और उससे जुड़े मुद्दों पर विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते. ये विरोधाभास सपा की मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़े करता है.

अखिलेश की नई राजनीति और पुराने सवाल

दिलचस्प ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव अयोध्या और राम मंदिर के प्रति अपनी नजदीकी प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेताओं के बयान 1990 के गोलीकांड पर सपा के पुराने रुख को फिर चर्चा में ला रहे हैं. अखिलेश की अयोध्या यात्रा की चर्चाओं के बीच यह विरोधाभास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती केवल अयोध्या जाने या राम मंदिर के प्रति सम्मान जताने की नहीं है. चुनौती उस राजनीतिक विरासत पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की भी है, जिसके साथ उनकी पार्टी लंबे समय से जुड़ी रही है. यदि सपा का वर्तमान रुख बदल रहा है तो उसे अपने पुराने रुख और नेताओं के बयानों पर भी स्पष्टता दिखानी होगी. केवल नई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी भाषा बदलना पर्याप्त नहीं होगा.

सनातन पर सियासत या स्पष्ट वैचारिक बदलाव?

किसी भी राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा और राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव करने का अधिकार है. लेकिन ऐसे बदलाव की विश्वसनीयता उसके पुराने फैसलों, बयानों और मौजूदा आचरण के बीच सामंजस्य से तय होती है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़ा विषय है. इसलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की बातों और उनके पुराने रिकॉर्ड की तुलना होना स्वाभाविक है.

अखिलेश यादव के व्यवहार में भी यही विरोधाभास दिखाई देता है. वो राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन उनकी तुष्टीकरण की राजनीति किसी से छिपी नहीं है. वो अयोध्या के विकास की बात करते हैं, लेकिन दीपोत्सव पर सवाल उठा देते हैं. रामलला के दर्शन की बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अपना रुख खुलकर स्पष्ट नहीं कर पाते. खुद को कृष्णभक्त बताते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने से बचते हैं. वृंदावन और काशी जाते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन को लेकर उनका रुख स्पष्ट नहीं हो पाता.

ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सनातन धर्म के प्रति अपना रुख स्पष्ट करना जरूरी है. अन्यथा अखिलेश यादव का ये विरोधाभास उनकी राजनीति पर भारी पड़ सकता है. सपा का अतीत और उसके वर्तमान नेताओं के बयानों में दिखती अस्पष्टता लोगों के मन में सवाल और संदेह पैदा करती है. केवल चुनावी जरूरतों के हिसाब से सनातन, अयोध्या और राम मंदिर की बात करने से इस राजनीतिक विरोधाभास को दूर नहीं किया जा सकता.

(लेखक पीएचडी (भूगोल) हैं. वो समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)