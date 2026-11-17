यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव PDA, आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सक्रिय हैं. लेकिन दलितों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के सपा सरकार के पुराने फैसले अब उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति पर सवाल खड़े कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरक्षण, जातिगत जनगणना और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं. वह आबादी के अनुपात में अधिकार देने और दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं. उनकी कोशिश इन वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाकर सत्ता की राह आसान करने की है. लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जिस सामाजिक न्याय की राजनीति के सहारे वह 2027 का चुनाव जीतना चाहते हैं, उसी राजनीति के कटघरे में उनका अपना अतीत खड़ा है.

आरक्षण पर अखिलेश के दावों की कसौटी बनेगा अतीत

अखिलेश यादव आज आरक्षण की रक्षा और सामाजिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार का एक फैसला दलित कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी बहस को फिर जीवित कर रहा है. वर्ष 2012 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश सरकार ने अध्यादेश के जरिए दलितों के प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी थी.

यह महज प्रशासनिक प्रक्रिया में किया गया बदलाव नहीं था, बल्कि सरकारी सेवाओं में वर्षों से प्रतिनिधित्व और अवसर की लड़ाई लड़ रहे दलित एवं आदिवासी कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक फैसला था. सवाल यह है कि जिस आरक्षण को आज अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की बुनियाद बता रहे हैं, उसी आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रावधान को उनकी सरकार ने क्यों समाप्त किया था? क्या उस समय उन्हें दलित कर्मचारियों की हिस्सेदारी और उनके प्रतिनिधित्व की चिंता नहीं थी?

पीडीए की राजनीति, लेकिन भरोसे का संकट बरकरार

अखिलेश यादव की मौजूदा राजनीति का केंद्र पीडीए है. वह लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है. लेकिन राजनीति केवल नारों और चुनावी मंचों से नहीं चलती. राजनीतिक दलों के दावों की विश्वसनीयता उनके फैसलों और शासनकाल के रिकॉर्ड से तय होती है.

यही वजह है कि अखिलेश यादव के सामने पीडीए को केवल चुनावी समीकरण से आगे ले जाने की चुनौती है. दलित समाज यह जानना चाहेगा कि जब सपा को सत्ता मिली थी, तब उसके अधिकारों को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? सपा सरकार में दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता था? उनके महापुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी थी? ये ऐसे सवाल हैं, जिनकी कसौटी पर जब अखिलेश राज को कसा जाएगा तो सपा के मौजूदा दावे बिल्कुल उलटी कहानी बयां करेंगे.

दलित राजनीति केवल जातिगत जनगणना तक सीमित नहीं

दलित समाज की आकांक्षाएं केवल आरक्षण और जातिगत जनगणना तक सीमित नहीं हैं. उसे शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के ठोस अवसर चाहिए. उसे ऐसी राजनीति चाहिए, जो चुनाव के समय उसके अधिकारों की बात करने के बजाय सत्ता में रहते हुए भी उन अधिकारों के प्रति जवाबदेह रहे. केवल पीडीए का नारा बुलंद कर देने से विश्वास हासिल नहीं होता. इसके लिए अपने राजनीतिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड पर भी जवाब देना पड़ता है.

अखिलेश यादव के लिए मुश्किल यही है कि वह जिस सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखने का दावा कर रहे हैं, उसके पुराने पन्नों पर उनकी सरकार के फैसले दर्ज हैं. सपा सरकार के सत्ता में आते ही दलित बस्तियों को जलाए जाने के मामले हों या दलित नेताओं की हत्या की घटनाएं, आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश राज में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में भारी इजाफा हुआ था. सपा का यही अतीत अखिलेश यादव के नए दावों पर सवाल खड़े करता है.

पीडीए का नारा देकर दलितों का विश्वास नहीं जीत सकती सपा

उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता अब केवल राजनीतिक भाषणों से प्रभावित होने वाला नहीं है. वह अपने अधिकारों, सम्मान और हिस्सेदारी का हिसाब भी मांगता है. अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि पीडीए की राजनीति में दलित समाज केवल चुनावी संख्या नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है.

2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए केवल भाजपा और योगी सरकार से मुकाबले की चुनौती नहीं होगा, बल्कि अपने पुराने फैसलों के सवालों का सामना करने की भी परीक्षा होगा. आरक्षण पर आज की मुखरता और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के कल के फैसले के बीच का विरोधाभास उनके चुनावी अभियान का पीछा करेगा. सामाजिक न्याय का दावा करने वालों को अपने अतीत का जवाब भी देना पड़ता है. अखिलेश यादव इस जवाबदेही से बचकर पीडीए की राजनीति को विश्वसनीय नहीं बना सकते.

(डॉ. अभय पाण्डेय- लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)

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