ओपिनियन: कांग्रेस से 181 सीटों पर चर्चा, विकल्पहीन अखिलेश और दबाव की राजनीति

UP Elections 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद के नए गठबंधन के बाद ये पहली बार है, जब अखिलेश ने कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों पर कोई ठोस संकेत दिया. पहले सपा नेता ऐसे सवालों को टाल देते थे.

भावेष पांडेय

समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को “180 में एक और जोड़ दीजिए” कहकर सामने रखा. वो इसे हल्के-फुल्के अंदाज में कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बयान से राजनीतिक दबाव साफ झलक रहा था. 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 181 का आंकड़ा करीब 45 फीसदी हिस्सा है.

2022 में कांग्रेस को महज 2.33 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिली थीं. 2024 लोकसभा में सपा-कांग्रेस गठबंधन सफल रहा, लेकिन विधानसभा का गणित अलग है. अखिलेश के इस जवाब ने साफ कर दिया कि सीट बंटवारे की बातचीत अब जमीनी स्तर पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस सीट बंटवारे में बड़े हिस्से की मांग कर रही है.

पहली बार संख्या, छुपा विकल्पहीन संकट

ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद के नए गठबंधन के बाद ये पहली बार है, जब अखिलेश ने कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों पर कोई ठोस संकेत दिया. पहले सपा नेता ऐसे सवालों को टाल देते थे. वो बार-बार कहते थे कि कांग्रेस की हैसियत 50 से अधिक सीटों की नहीं है. अब अखिलेश खुद सार्वजनिक मंच से 181 का आंकड़ा स्वीकार कर रहे हैं. ये बदलाव संयोग नहीं.

ओवैसी और चंद्रशेखर के “सामाजिक परिवर्तन मोर्चा” ने यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और सपा-कांग्रेस को न्योता देने का एलान किया है. इस नए मोर्चे ने अखिलेश के विकल्प कम कर दिए हैं. सपा अब न तो कांग्रेस को हल्के में ले सकती है, न ही उसे पूरी तरह किनारे कर सकती है. नतीजा ये कि अखिलेश विकल्पहीन दिख रहे हैं. आंतरिक चर्चाओं में सपा अभी भी 30-40 सीटें देने के मूड में बताई जा रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से 181 का जिक्र खुद में दबाव का संकेत है.

दबाव की नई रणनीति और कांग्रेस की बढ़त

चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस और अन्य दलों को साथ लाने का खुला आह्वान किया है. ये यूपी में दबाव की राजनीति का नया रूप है. अखिलेश इसके केंद्र में हैं. एक तरफ ओवैसी-चंद्रशेखर का मोर्चा उनके वोट बैंक पर असर डाल सकता है, दूसरी तरफ कांग्रेस 2024 की सफलता के आधार पर बड़े हिस्से की मांग कर रही है. अल्पसंख्यक, दलित और युवा मतदाताओं वाले क्षेत्रों पर उनका फोकस है.

अखिलेश ने समिट में कहा कि रिश्ते अच्छे हैं और सपा ने तय कर लिया है कि कितनी सीटें लड़ेगी, लेकिन संख्या का खुलासा खुद बताता है कि बातचीत अब आसान नहीं. कांग्रेसी नेतृत्व अखिलेश से अपनी बात मनवाने में कामयाब होता दिख रहा है. पहले सपा कांग्रेस को छोटे हिस्से में समेटने की कोशिश करती थी, अब उसे सार्वजनिक रूप से बड़े आंकड़े का सामना करना पड़ रहा है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)