राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव को साबित करने की लड़ाई से बाहर निकलकर गठबंधन की साझा रणनीति पर सहमति बना पाते हैं या नहीं.

रामबाबू तिवारी | उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का विवाद गहराता जा रहा है. पिछले कई महीनों से दोनों दल गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन न सीटों पर सहमति बन पा रही है और न ही एक-दूसरे के प्रति तल्खी कम हो रही है. दोनों दलों के नेता लगातार एक-दूसरे की राजनीतिक हैसियत बताने में जुटे हैं.

इस खींचतान को नया मोड़ तब मिला, जब सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की ओर से कांग्रेस को महज 26 सीटें देने की बात सामने आई, जबकि कांग्रेस 125 सीटों की मांग पर अड़ी बताई जा रही है. यानी गठबंधन की बातचीत अब सीटों के बंटवारे से आगे बढ़कर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है.

200 से शुरू हुआ सफर 26 बनाम 125 तक पहुंचा

सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की चर्चा की शुरुआत करीब 200 सीटों पर बराबरी की हिस्सेदारी के फॉर्मूले से हुई थी. इसके बाद कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग सामने आई और फिर 125 सीटों पर समझौते की बात कही जाने लगी. वहीं, दूसरी तरफ सपा के नेता कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराने में जुटे हैं. रामगोपाल यादव की ओर से 26 सीटों की पेशकश की बात सामने आना इसी राजनीतिक खींचतान का संकेत है. सपा का तर्क है कि सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता महत्वपूर्ण है.

सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की जीतने की क्षमता इतनी ही सीमित है तो फिर कई महीनों से गठबंधन की कवायद में उसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? अगर कांग्रेस अपने दम पर इतनी सीटों पर मजबूत दावेदारी रखती है तो सपा उसकी मांग को स्वीकार करने से क्यों कतरा रही है?

दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई पहली औपचारिक सीट शेयरिंग बैठक का महज 15-20 मिनट में समाप्त हो जाना भी इस खींचतान के बीच चर्चा का विषय बना. जिस गठबंधन को 2027 के चुनाव की रणनीति और साझा तैयारी पर आगे बढ़ना चाहिए था, उसकी शुरुआत ही सीटों की संख्या पर उलझती दिखाई दे रही है.

कांग्रेस अपनी अधिक सीटों की मांग के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बना रही है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर छह सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी. दूसरी तरफ सपा 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपनी दावेदारी का आधार बना रही है. उस चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज दो सीटें मिली थीं. यानी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार चाहती है, जबकि सपा विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कांग्रेस की हिस्सेदारी सीमित रखना चाहती है.

राहुल-अखिलेश के वर्चस्व का सवाल

सपा-कांग्रेस के बीच तल्खी का एक बड़ा पहलू दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई भी है. एक तरफ सपा के नेता कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के बिना सपा के लिए भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा. यानी दोनों दलों के बीच सहयोग से ज्यादा एक-दूसरे के राजनीतिक महत्व को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है.

तल्खी का चुनाव पर क्या होगा असर?

सीटों के बंटवारे पर जारी यह खींचतान केवल दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक सीमित नहीं रहने वाली. इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है. जब गठबंधन के बड़े नेता ही एक-दूसरे की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाएंगे तो जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाना आसान नहीं होगा.

सीटों पर सहमति में देरी होने से संभावित उम्मीदवारों की तैयारी, क्षेत्रीय समीकरणों और चुनाव प्रचार की रणनीति भी प्रभावित हो सकती है. सबसे बड़ी चुनौती उन विधानसभा क्षेत्रों में होगी, जहां दोनों दलों के स्थानीय नेता टिकट की दावेदारी कर रहे होंगे. यदि एक दल के मजबूत दावेदार को दूसरे दल के लिए सीट छोड़नी पड़ी तो असंतोष और बगावत की स्थिति भी पैदा हो सकती है. ऐसे में गठबंधन के सामने केवल सीटें बांटने का नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक साझा चुनावी रणनीति के लिए तैयार करने का भी सवाल होगा.

अंतर्विरोधों से जूझता गठबंधन!

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दोनों दलों को भाजपा विरोध के साझा एजेंडे से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में तालमेल बैठाना होगा. कांग्रेस को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए तो सपा अपने प्रभाव और नेतृत्व को बनाए रखना चाहती है, लेकिन गठबंधन में सहयोग का अर्थ केवल एक-दूसरे के वोट बैंक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की राजनीतिक ताकत और सीमाओं को स्वीकार करना भी है.

26 और 125 के बीच का अंतर इसी स्वीकार्यता की कमी को उजागर कर रहा है. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव को साबित करने की लड़ाई से बाहर निकलकर गठबंधन की साझा रणनीति पर सहमति बना पाते हैं या नहीं. आखिर जिस गठबंधन को भाजपा के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया जाना है, वह चुनाव से पहले ही अपनी सीटों और नेतृत्व को लेकर उलझा हुआ है. 2027 की लड़ाई में भाजपा से मुकाबला करने से पहले सपा और कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वे एक-दूसरे के सहयोगी हैं या एक-दूसरे की राजनीतिक जमीन पर हिस्सेदारी के दावेदार.

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज में शोध छात्र हैं तथा सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं.)

