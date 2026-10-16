Opinion: कृष्णपुरी हुआ कसारी-मसारी... अतीक की जमीन पर गरीबों का आशियाना, योगी राज में माफिया के खौफ से नई सांस्कृतिक पहचान तक का सफर

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बार-बार साबित किया है कि वह प्रतीकों और ठोस कार्रवाई दोनों को महत्व देती है. कृष्णपुरी का निर्माण उसी क्रम में एक और अध्याय है.

डॉ. अभय पाण्डेय

प्रयागराज की उस धरती पर, जहां कभी माफिया अतीक अहमद के खौफ का साया गहरा था, अब गरीबों के आशियाने उठ रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया. साथ ही कसारी-मसारी, जो वर्षों तक अतीक गिरोह की पहचान और प्रतीक बना रहा, उसका नाम बदलकर कृष्णपुरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. यह मात्र एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपराध के इतिहास को मिटाने और एक नई सांस्कृतिक पहचान गढ़ने की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है.

अतीक अहमद और उसके गिरोह का प्रयागराज में दशकों तक राज रहा. कसारी-मसारी इलाका उनकी शक्ति का केंद्र था. यहां से अपराध की योजनाएं बनती थीं, भय का माहौल बनाया जाता था और आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो जाता था. जमीन कब्जाना, वसूली करना, राजनीतिक संरक्षण के बल पर कानून को चुनौती देना-ये सब अतीक के शासन की पहचान बन चुकी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद जो बदलाव आया, उसने माफियाओं के लिए यह संदेश दे दिया कि अब उनका समय खत्म हो चुका है. अतीक की गिरफ्तारी, उसके साथियों पर कार्रवाई और अंततः उसकी हत्या के बाद भी सरकार ने सिर्फ अपराधी को समाप्त करने तक खुद को सीमित नहीं रखा. उसने अपराध की जड़ों को उखाड़ने का काम शुरू किया.

जमीन पर आवास निर्माण और नाम परिवर्तन इसी सोच का हिस्सा है. गरीबों को घर देना केवल कल्याणकारी योजना का विस्तार नहीं है. यह उस धरती को, जहां कभी हिंसा और भय का बसेरा था, अब साधारण परिवारों के सपनों का केंद्र बनाने का प्रयास है. जो लोग अतीक के आतंक से सालों तक पीड़ित रहे, उन्हें उसी जमीन पर बसाना एक तरह से न्याय की बहाली है.

कृष्णपुरी का व्यापक प्रतीकात्मक महत्व

कसारी-मसारी को कृष्णपुरी नाम देना प्रतीकात्मक स्तर पर और भी गहरी बात कहता है. कृष्णपुरी नाम भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता से जुड़ा है. यह नाम उस अंधेरे को मिटाने का प्रयास है, जो अपराध की छाया से पैदा हुआ था. नई पीढ़ी अब इस इलाके को माफिया की पहचान के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और शांतिपूर्ण बस्ती के रूप में जानेगी.

यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करता है. पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगने के आंकड़े सामने आए हैं. एनकाउंटर, संपत्ति कुर्की, माफियाओं पर सख्ती और कानून व्यवस्था में सुधार-ये सब एक व्यापक नीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन संपत्ति और नाम तक को बदलना इस नीति को एक नया आयाम देता है. सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है कि सिर्फ अपराधी को मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उससे जुड़ी हर पहचान, हर प्रतीक और हर स्मृति को भी मिटाया जाएगा. अब न अपराध बर्दाश्त होगा, न अपराधी का इतिहास. यह संदेश केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है. यह पूरे राज्य के लिए है, जहां अभी भी कुछ इलाकों में पुरानी मानसिकता के अवशेष बचे हो सकते हैं.

पुराने नाम को मिटाना नहीं, बल्कि नए मूल्य स्थापित करना है लक्ष्य

सांस्कृतिक जुड़ाव का पहलू भी महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश की सरकार बार-बार यह बता रही है कि विकास और सुरक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनर्निर्माण भी उसका लक्ष्य है. कृष्णपुरी नामकरण इसी दिशा में एक कदम है. यह केवल पुराने नाम को मिटाना नहीं, बल्कि नए मूल्य स्थापित करना है. जब गरीब परिवार यहां बसेंगे, बच्चे खेलेंगे और सामान्य जीवन चलेगा, तब उस जगह की पहचान स्वतः बदल जाएगी. इतिहास की किताबों में या स्थानीय स्मृति में कसारी-मसारी का नाम अपराध के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन जमीन पर जो नया जीवन उगेगा, वह कृष्णपुरी का होगा.

अपराध और अपराधी का इतिहास दोनों ही सहन नहीं किए जाएंगे

इस पूरे प्रकरण से एक व्यापक संदेश भी निकलता है. उत्तर प्रदेश में अब अपराध और अपराधी का इतिहास दोनों ही सहन नहीं किए जाएंगे. यह नीति लंबे समय में राज्य की छवि को बदलने का काम करेगी. निवेशक, पर्यटक और आम नागरिक अब एक सुरक्षित और नियमबद्ध वातावरण की उम्मीद कर सकते हैं. जब माफिया की जमीन गरीबों के घर बन जाती है और उसका नाम सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है, तब यह सिर्फ एक घटना नहीं रहती. यह एक परिवर्तन की कहानी बन जाती है.

प्रतीकों और ठोस कार्रवाई दोनों को महत्व देती योगी सरकार

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बार-बार साबित किया है कि वह प्रतीकों और ठोस कार्रवाई दोनों को महत्व देती है. कृष्णपुरी का निर्माण उसी क्रम में एक और अध्याय है. यह अध्याय बताता है कि अपराध के अंधेरे को मिटाने के बाद प्रकाश का स्थान बनाना भी उतना ही जरूरी है. प्रयागराज की यह जमीन अब नए सपनों की गवाह बनेगी. गरीबों के आशियाने और कृष्णपुरी का नाम-ये दोनों मिलकर उस यात्रा को पूरा करते हैं, जो माफिया के खौफ से शुरू होकर एक नई सांस्कृतिक पहचान तक पहुंची है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं।)