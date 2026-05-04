Video: कुछ लाइक्स के लिए किया रेलवे का नुकसान, युवकों ने ट्रेन में की ऐसी 'गंदी' हरकत, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक भारतीय रेलवे के जनरल कोच की सीट को फाड़ते नजर आ रहे हैं. इस हरकत ने इंटरनेट पर आक्रोश पैदा कर दिया है.

Train Viral Video: आजकल इंटरनेट पर फेमस होने का ऐसा चस्का लगा है कि लोग इसके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं. आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसे देखकर माथा पीटने का मन करता है. ताजा मामला भारतीय रेलवे से जुड़ा है, जहां कुछ युवकों ने लाइक्स और व्यूज की भूख में अपनी नागरिक जिम्मेदारी और कानून, दोनों की धज्जियां उड़ा दीं.

क्या है पूरा मामला?

यह वीडियो 2 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @TARUNspeakss नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो में दिख रहा नजारा किसी को भी गुस्से से भर देने के लिए काफी है. भारतीय रेलवे के एक जनरल कोच में कुछ लड़के रील बना रहे हैं. वीडियो में एक युवक बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए ट्रेन की नीली रेक्सिन वाली सीट को फाड़ रहा है.

हद तो तब हो गई जब पीछे से उसका दोस्त इस पूरी हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए ठहाके मार रहा था. उन्हें लग रहा था कि वे कुछ बहुत कूल या बहादुरी का काम कर रहे हैं. बात सिर्फ सीट फाड़ने तक नहीं रुकी. उसी वीडियो के अगले हिस्से में दो लड़के चलती ट्रेन के बाहर लटककर स्टंट करते दिख रहे हैं. अपनी जान जोखिम में डालकर और सुरक्षा नियमों का मजाक उड़ाते हुए वे सिर्फ एक रील के लिए ये सब कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, "कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसकी मुस्कान देखिए जब उसका दोस्त सीट फाड़ रहा है. उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ महान हासिल कर लिया है. यह सिर्फ तमीज की कमी नहीं, बल्कि एक अपराध है."

इंटरनेट यूजर्स ने तुरंत इस मामले में रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करना शुरू कर दिया. वीडियो में दिख रहे मुख्य युवक की पहचान अंकित टोप्पो के रूप में हुई है. कमेंट सेक्शन में लोग इन लड़कों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं.

'यह प्रैंक नहीं, अपराध है'

एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "यह कोई मजाक या प्रैंक नहीं है. यह टैक्स देने वाली जनता की संपत्ति का नुकसान है. इन्हें सीधा जेल भेजो." वहीं एक अन्य व्यक्ति ने दुख जताते हुए कहा, "जनरल कोच में लाखों लोग खड़े होकर सफर करते हैं. वहां जो कुछ गिनी-चुनी सीटें बैठने के लिए हैं, उन्हें ये लोग रील के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं. इतनी हिम्मत आती कहां से है?"

How stupid one has to be to do this?



See his smile while his friend is tearing the train seat cover apart. They think they achieved something here.



This goes beyond civic sense. This is a punishable offense. pic.twitter.com/t2Sq1MJtpH — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) May 2, 2026

बढ़ती जा रही है ऐसी हरकतें

हैरानी की बात यह है कि यह घटना उस बहस के ठीक एक हफ्ते बाद आई है जब बाली (इंडोनेशिया) के एक लग्जरी रिसॉर्ट से भारतीय पर्यटकों द्वारा तौलिये और टीवी रिमोट चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ था. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए देश की इज्जत और सार्वजनिक संपत्ति की कोई अहमियत नहीं रह गई है.

अब सोशल मीडिया पर एक ही सुर में मांग उठ रही है कि अधिकारियों को इन युवकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने. ताकि अगली बार कोई भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लाइक्स के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अपनी जान जोखिम में डालने से पहले सौ बार सोचे.