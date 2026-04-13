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क्यों और किसको दिया जाता है Guard of Honour? अंतिम संस्कार से पहले Asha Bhosle को मिला खास साम्मान

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Asha Bhosle: रुला गईं सुरों की मल्लिका! 'इन आंखों की मस्ती' हमेशा के लिए हुई खामोश, पंचतत्व में विलीन हुईं आशा ताई

Asha Bhosle: भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे के बाद शिवाजी पार्क में किया गया.

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Anil

Updated : Apr 13, 2026, 05:34 PM IST

Asha Bhosle: रुला गईं सुरों की मल्लिका! 'इन आंखों की मस्ती' हमेशा के लिए हुई खामोश, पंचतत्व में विलीन हुईं आशा ताई
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Asha Bhosle: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान और पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ शाम 5 बजे के बाद शिवाजी पार्क में किया गया. उनके पुत्र आनंद भोसले ने चिता को मुखाग्नि दी. उनकी शवयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान लोग उनके व्यक्तित्व और समाज सेवा में दिए गए योगदान को याद कर भावुक हो गए.

बता दें, अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया के लोगों को दीवानी वाली महान गायिका आशा भोसले ने रविवार को इस दुनिया का अलविदा कह दिया था. वह 92 साल की थीं. आशा भोसले को शनिवार शाम को सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

अंतिम दर्शन को उमड़ी भारी भीड़

इससे पहले सोमवार सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित उनके आवास कासा ग्रांडे पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम विदाई दी. इस दौरान राजनीति, खेल और सिनेमा जगत से जुड़े कई लोग तथा उनके करीबी सहयोगी भी शवयात्रा में शामिल हुए. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवी सभी उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे. 

पिता से मिली विरासत, दुनियाभर में कमाया नाम

आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1935 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था. उन्हें संगीत की शुरुआती शिक्षा उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने दी थी, जैसे उनकी बड़ी बहन को दी थी. आशा भोसले सिर्फ एक शानदार गायिका ही नहीं थीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस विमुन भी थीं. उन्होंने दुबई और ब्रिटेन में आशा नाम से अपने रेस्तरां भी चलाए. उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई बड़े सम्मान मिले थे. 

सात दशकों का सफर और हजारों सदाबहार गाने

उनके कई गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जैसे 'अभी न जाओ छोड़कर', 'इन आंखों की मस्ती', 'दिल चीज क्या है', 'पिया तू अब तो आजा', 'दुनिया में लोगों को' और 'जरा सा झूम लूं मैं' उन्होंने पद्मिनी और वैजयंतीमाला जैसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से लेकर मीना कुमारी, मधुबाला, जीनत अमान, काजोल और उर्मिला मातोंडकर जैसी कई बड़ी अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, अपने सात दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और कई भारतीय व विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा.

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