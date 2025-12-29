FacebookTwitterYoutubeInstagram
FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा

क्या 2026 बनेगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री का 'ब्लैक ईयर'? कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक आ सकता है उछाल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा

वायरल

चेन्नई एयरपोर्ट पर फिसले सुपरस्टार Thalapathy Vijay, TVK प्रमुख के भीड़ में गिरने का VIDEO VIRAL

Thalapathy Vijay Video Viral: चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच थलपति विजय का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े. प्रशंसकों की बेकाबू भीड़ और धक्का-मुक्की के कारण हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 29, 2025, 10:55 AM IST

चेन्नई एयरपोर्ट पर फिसले सुपरस्टार Thalapathy Vijay, TVK प्रमुख के भीड़ में गिरने का VIDEO VIRAL
Thalapathy Vijay Video Viral: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और राजनेता थलपति विजय हाल ही में एक अप्रिय स्थिति का शिकार हो गए. 51 वर्षीय अभिनेता जब चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा. इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में विजय अपना संतुलन खो बैठे और फर्श पर गिर गए.

बेकाबू हुई प्रशंसकों की भीड़

जैसे ही विजय एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद सैकड़ों फैंस ने उन्हें घेर लिया. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा घेरा टूट गया. लोग अभिनेता के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

वायरल हुआ गिरने का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीछे से आए धक्के के कारण विजय अचानक लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं. हालांकि, उनके निजी बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और उन्हें सहारा देकर उठाया. गनीमत रही कि इस घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.

वायरल वीडियो पर फैंस की प्रतिक्रिया

इस घटना के वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. विजय के समर्थक जहां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहीं कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रशंसकों के ऐसे व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अपने चहेते सितारों के प्रति प्यार जताते समय उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है. 

विजय का राजनीतिक सफर 

थलपति विजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों के साथ-साथ अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' को लेकर भी काफी सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने बड़े स्तर पर अपनी पार्टी का पहला सम्मेलन किया था, जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ का स्तर काफी बढ़ गया है.

