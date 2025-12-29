चेन्नई एयरपोर्ट पर फिसले सुपरस्टार Thalapathy Vijay, TVK प्रमुख के भीड़ में गिरने का VIDEO VIRAL

वायरल
Thalapathy Vijay Video Viral: चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच थलपति विजय का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े. प्रशंसकों की बेकाबू भीड़ और धक्का-मुक्की के कारण हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Thalapathy Vijay Video Viral: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और राजनेता थलपति विजय हाल ही में एक अप्रिय स्थिति का शिकार हो गए. 51 वर्षीय अभिनेता जब चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा. इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में विजय अपना संतुलन खो बैठे और फर्श पर गिर गए.
जैसे ही विजय एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद सैकड़ों फैंस ने उन्हें घेर लिया. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा घेरा टूट गया. लोग अभिनेता के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीछे से आए धक्के के कारण विजय अचानक लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं. हालांकि, उनके निजी बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और उन्हें सहारा देकर उठाया. गनीमत रही कि इस घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.
इस घटना के वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. विजय के समर्थक जहां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहीं कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रशंसकों के ऐसे व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अपने चहेते सितारों के प्रति प्यार जताते समय उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है.
थलपति विजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों के साथ-साथ अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' को लेकर भी काफी सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने बड़े स्तर पर अपनी पार्टी का पहला सम्मेलन किया था, जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ का स्तर काफी बढ़ गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से