Shark Tank India-3: बिना फंडिंग के बनाई ₹200 करोड़ की कंपनी, पांचों Sharks ने कर ली डील

Shark Tank India-3: शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में हाल ही में एक लगेज ब्रांड Nasher Miles आया. इस स्टार्टअप कंपनी से पांचों शार्क काफी इंप्रेस हो गए.

शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में Nasher Miles नाम का एक स्टार्टअप ब्रांड आया था. यह स्टार्टअप डिजाइनर बैग बनाता है, ताकि एयरपोर्ट पर लोग अपने लगेज को आसानी से पहचान सकें. एयरपोर्ट पर एक जैसे दिखने वाले लगेज की अदला-बदली बहुत कॉमन है. इस स्टार्टअप की शुरुआत अगस्त 2017 में अभिषेक डागा, उनके चचेरे भाई लोकेश डागा और लोकेश की बेटी श्रुति केडिया डागा ने की थी. पांचों शार्क इस कंपनी के काम से इंप्रेस नजर आए और उन्होंने डील ऑफर की है.

मुंबई की ये स्टार्टअप कंपनी वैराएटी और फैशन को ध्यान में रखते हुए बैग बनाती है. फाउंडर्स ने दावा किया है कि उनके स्टार्टअप में 100 से भी ज्यादा शेड के बैग हैं. स्टार्टअप का दावा है कि इसके बैग बहुत ही किफायती हैं और मजबूत हैं. अभी यह स्टार्टअप सिर्फ ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहा है.

यह भी पढ़ें: मगरमच्छ का करना पड़ा ऑपरेशन, पेट से निकले 70 सिक्के

ऑनलाइन बिजनेस के शुरुआती दौर में ही बनाई कंपनी

Nasher Miles की शुरुआत के बारे में फाउंडर्स ने बताया कि जब ऑनलाइन बिजनेस बहुत नया था, तभी हमने एग्रिगेटर की तरह काम करना शुरू किया. उन्होंने बताया कि हम लोग एक सुपरसेलर की तरह काम करने लगे और 3 साल में ही वह वीआईपी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए. उस वक्त ऑनलाइन मार्केट में लगेज कम बिकता था और Nasher Miles ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पर मार्केट में एंट्री ली. कंपनी के करीब 80 फीसदी बैग चीन से बनते हैं और बाकी भारत में ही बनते हैं.

यह भी पढ़ें: अरबों के मालिक Niranjan Hiranandani क्यों करते हैं लोकल ट्रेन में सफर

200 करोड़ का वैल्युएशन

इस स्टार्टअप ने शार्क टैंक इंडिया में 400 करोड़ रुपये के वैल्युएशन पर 0.75 फीसदी इक्विटी के बदले 3 करोड़ रुपये की मांग रखी थी. शार्क इस स्टार्टअप से इंप्रेस हुए और इन्हें एक शानदार डील मिल गई. आखिरकार इस स्टार्टअप ने 200 करोड़ रुपये के वैल्युएशन पर 1.5 फीसदी इक्विटी के बदले 3 करोड़ की डील फाइनल की. खास बात ये है कि इस स्टार्टअप को ऑल शार्क डील मिली और अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, रितेश अग्रवाल और विनीता सिंह सभी उनके साथ जुड़े. यह इस सीजन की दूसरी ऑल 5 शार्क डील थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.